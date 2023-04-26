Janice Man文詠珊搭地鐵表現親民零架子　成身名牌逾10萬盡顯身價

近年將工作重心轉往內地的文詠珊（Janice Man），參演了《唐人街探案3》、《誤殺2》、《望道》等，發展不俗。而JM亦長居上海，日前她搭地鐵前往機場時就被網民捕獲，片中所見，JM自己拖行李箱入閘，上地鐵後靜靜地站在角落，期間有粉絲同她傾偈，她都表現親民，有講有笑，毫無架子。



JM近年將工作重心轉往內地。（微博@JaniceMan文詠珊）

而JM一身行頭亦引起網民關注，她身穿的牛仔褸、手袋、鞋都出自名牌Gucci，單單是牛仔褸同手袋就售價約5萬，而行李箱就出自Louis Vuitton，售價約3萬港元，再加上鞋、衫、首飾等，估計JM一身行頭就超過10萬！

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被譽為「𡃁模始祖」。（視覺中國）

現年34歲的JM在14歲時被星探發掘，簽約模特兒公司，被譽為「𡃁模始祖」，其後JM被黎明睇中並成為其娛樂公司旗下藝人，擺脫𡃁模形象。2007年JM開始轉攻電影界，更曾連續兩年獲提名金像獎最佳女配角。2019年10月JM與富三代男友吳啟楠（Carl）正式拉埋天窗，兩人在米蘭古堡舉行了一場盛大的夢幻婚禮，嫁入豪門的JM更榮升過億闊太，私下打扮都成身名牌，當中不乏Louis Vuitton、Gucci、Dior等名牌手袋，盡顯身價。不過事業心重的JM拒做少奶奶，婚後長駐內地繼續努力工作。