C朗拿度與拍拖七年女友爆情變　傳對方太愛花錢成不滿主因？

38歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與女友佐真娜洛迪古絲（Georgina Rodríguez）拍拖七年來一直愛得煙韌，現時育有4名子女的他們亦被外界視作球壇模範情侶，然而近日卻爆出兩人疑似情變的消息，有名嘴爆料指，C朗已受夠女友高高在上的態度，亦長期不滿對方整天愛花錢，很可能會主動提出分手。



C朗拿度和女友佐真娜洛迪古絲傳出情變。（IG：@cristiano）

葡萄牙電視台CMTV晚間節目「明星之夜」（Noite das Estrelas）就着C朗近期經常在球場上出現脫序暴怒行為作出分析，多名來賓指出這是因為他陷入感情危機，並對佐真娜「脫離現實」、「強勢」又「輕浮」的態度感到厭倦。

C朗近期經常在球場上出現脫序暴怒行為，有指與感情問題有關。（IG：@cristiano）

心理學家兼電視評論員Quintino Aires認為C朗現在的生活並不幸福：「他與母親愈疏遠，脾氣就愈暴躁，我們都知道他為什麼與家人疏遠。」這個說法被指主因就是佐真娜，並預言這對情侶將會迎來分手局面。

C朗和媽媽Maria Dolores。（IG：@doloresaveiroofficial）

主持人Daniel Nascimento也表示，現時的C朗並不快樂：「佐真娜一整天都在沙特阿拉伯的購物中心閒逛，這也是C朗開始不滿的原因之一。她只是不斷地花錢、花錢、花錢。最糟糕的是，她自認為與他等級差不多。」

有指佐真娜整天愛花錢的態度是兩人關係疏遠的主因。（IG：@georginagio）

C朗現時育有4名子女，包括由兩位代母所生的12歲大仔小C朗拿度以及5歲的雙胞胎Eva及Mateo，而4歲的Alana Martina則由現任女友佐真娜洛迪古絲所生。

C朗現時育有4名子女，包括由兩位代母所生的12歲大仔小C朗拿度以及5歲的雙胞胎Eva及Mateo，而4歲的Alana Martina則由現任女友佐真娜洛迪古絲所生。（IG：@cristiano）

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