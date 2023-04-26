港姐冠軍邵珮詩入行9年僅演8劇 家底厚維他奶創辦人後代唔憂做

無綫熱播劇《法言人》昨晚（25日）播出一集，發現一位「被遺忘的港姐」。2014年香港小姐冠軍邵珮詩，23歲當選後加入TVB，一眨眼已經近10年，但曾拍過的劇集寥寥可數，僅得8部，對上兩部劇是2021年播出的《逆天奇案》和《欺詐劇團》，但都是戲份極少的閒角。

邵珮詩係大滿貫三料冠軍。（視覺中國）

2014年港姐冠軍邵珮詩、亞軍王卓淇（左）及季軍何豔娟。（tvb官方圖片）

《法言人》的單元故事中，邵珮詩飾演Fanny，向前度男友、視帝卓朗（羅天宇飾）入稟索償3千萬港元，劇情疑影射周星馳被舊愛于文鳳追討逾7000萬元投資佣金一案。邵珮詩和羅天宇有一幕親吻鏡頭，但對白唔算多，大部份時間都只坐在庭上交出失落表情，發揮空間有限。

邵珮詩喺《法言人》飾演Fanny，向前度男友、視帝卓朗（羅天宇飾）入稟索償3千萬港元。

劇中二人有親吻鏡頭。

+ 1

有網民在討論區開帖，還以為邵珮詩早已經離巢，留言：「唔憂做」、「屋企大把錢」、「賺錢買花戴」、「維他奶後人，得閑咪亮吓相攞存在感」等。而事實上，邵珮詩仍是無綫經理人合約藝人，多擔任節目嘉賓、表演嘉賓、主持。2016年，剛卸任港姐冠軍的邵珮詩參與《Sunday好戲王》陪嘉賓行出行入，被網民覺得大材小用，惟她回應：「並沒有消失，當一位演員是不可計較地位/身份」。同年，她在首部拍攝劇集《潮流教主》飾演莫麗娜，因聲線過尖遭觀眾詬病。而她令人最有印象的角色，可能是《愛·回家之開心速遞》飾演心直口快、性格單純的「欣欣」，但剛入屋之際就退出了劇組。

邵珮詩仍是無綫合約藝人。（TVB官方網頁）

現年32歲的邵珮詩自小在加拿大溫哥華長大，精通粵語、英語、國語、日語、潮州話，並於溫哥華名牌西門菲莎大學心理學系畢業，與同是港姐冠軍的陳凱琳是校友。2014年參選香港小姐競選，因身材豐滿被睇高一線，以大熱門姿態橫掃「冠軍」、「最上鏡小姐」及「友誼小姐」3個獎項，是繼徐子珊後相隔10屆的「大滿貫三料冠軍」；2015年代表香港出戰國際中華小姐競選獲得亞軍。邵珮詩家底豐厚，太爺邵蔚明是維他奶公司的創辦人之一，但她指爺爺退休後家族再沒有接管維他奶生意，自稱只是中產。邵珮詩近年趁空閑時考了兩個瑜伽牌，繼續增值自己。

邵珮詩身材出眾。（IG@verbeeshiu）

邵珮詩唔經唔覺，入行已經9年。（IG/@verbeeshiu）