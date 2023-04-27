陳展鵬突擊檢查老婆單文柔手袋　冇化妝品但裝滿一樣嘢證知慳識儉

陳展鵬與單文柔（Phoebe）在2018年結婚，育有愛女「小豬比」，一家三口幸福美滿。兩公婆不時在社交平台大曬溫馨家庭照，更經常出雙入對，羡煞旁人。日前陳展鵬同Phoebe合體拍片，片中陳展鵬突擊檢查Phoebe的手袋，雖然Phoebe起初不情願，但陳展鵬就笑言：「放心，如果入面真係好多嘢唔夠擺嘅話，我買個大啲嘅袋畀你啦。」氹到Phoebe即刻表示：「隨便摷！隨便摷！」



一家三口幸福美滿。（影片截圖）

而陳展鵬一邊摷一邊表示驚訝：「紙巾？又係紙巾？再嚟紙巾？」原來Phoebe個袋足足有7包紙巾，此外，還有3個口罩、消毒水、信用卡、銀包、糖、兩條車匙等等，想不到Phoebe的手袋看起來不大，但容量驚人，連陳展鵬都感嘆：「嘩，呢個袋裏面都擺到好多嘢喎，個比例都好成正比喎，所以呢就決定，唔使買個袋畀你。」

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網民紛紛留言大讚兩人的互動非常甜蜜，更指想不到Phoebe居然連一件化妝品都沒有，而且袋裏面裝的東西都十分實用，足以證明Phoebe知慳識儉的一面，而兩人全程都「心心眼」看着對方，十分恩愛。在2016年參選港姐的Phoebe，雖然最後落選，但就成功令評判之一陳展鵬留下深刻印象，他曾指自己對Phoebe一見鍾情：「佢唔知點解喺台上面，我覺得佢好似好冇信心，你好想去保護佢，畀啲信心佢。」之後他們因為公司台慶等活動而加深認識，拍拖一年幾後結婚，而Phoebe婚後亦淡出幕前，專心相夫教女，如今小豬比亦健康成長，愈來愈可愛！

Phoebe與陳展鵬在2018年結婚。（IG@smyphoebe）