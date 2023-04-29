姜濤出席活動過千姜糖迫爆商場　工作中度過生日爆俾媽媽催拍拖

姜濤今日（29/4）於旺角商場出席代言活動，吸引過千名姜糖現身迫爆幾層商場，場面墟冚。得知粉絲守候多時，姜濤一出場即同大家講「辛苦晒」，更首唱廣告歌《無可取代》，𠱁得姜糖們非常開心。適逢明天是他的24歲生日，大會準備了生日蛋糕，全場仲一齊大合唱生日歌，姜濤隨即合十雙手多謝大家。



得知粉絲守候多時，姜濤一出場即同大家講「辛苦晒」。（陳順禎攝）

姜濤出席代言活動，吸引過千名姜糖現身迫爆幾層商場，場面墟冚。（陳順禎攝）

談到有過千名粉絲為自己慶生，姜濤接受訪問時直言非常開心：「由細到大都冇乜慶祝生日嘅習慣，所以出道之後，大家將我過去嗰十幾、廿年嘅生日補番晒，多謝大家。」至於生日願望，他表示：「希望鍾意同唔鍾意我嘅所有人都身體健康。」他透露明天生日將會在拍戲中度過，稍後時間再同家人食飯補慶祝。而姜糖為他於科學園、銅鑼灣等地準備了不同的生日應援，他直言跟公司商量中，如果有機會都想親身打卡：「喺唔影響工作嘅前提下，可以去到都想去，但未覆實大家。」

大會準備了生日蛋糕。（陳順禎攝）

提到姜媽媽會否出現於「姜濤灣」與一眾「新抱仔」打卡，他笑言有叫對方不要出街：「好似會有好多人圍住佢，唔希望太擠迫。」媽媽又有否催促他找女朋友？姜濤笑言：「都有嘅...聽下就算啦呢啲。（你點答佢？）我話有機會先算，都唔諗太多呢啲嘢。」他續說媽媽沒有介紹親朋戚友給他認識：「年齡唔係好相襯。」

過千姜糖大合唱生日歌，又與幸運粉絲大合照。（陳順禎攝）

姜濤的另一代言翻唱了劉德華的經典歌曲《沒有翅膀的天使》，他坦言錄音時有壓力：「唔想影衰呢隻歌，所以同監製講要捉得實啲。錄咗2至3個session，咬字上自己挑剔多少少。」重提金獎像時首次近距離見到華仔，他大讚對方好靚仔，更透露當日與華仔的對話內容：「我話我睇過好多佢嘅訪問，覺得教到後輩好多好多嘢，多謝佢一路以嚟咁Supoort我哋。（華仔有冇同你講啲咩？）具體講啲咩我都唔係好記得，淨係記得嗰時好開心，想表達多啲我想表達嘅嘢佢聽，佢講咩我就點頭咁樣。」姜濤謙虛表示未敢要求與華仔合作，但希望可以向對方請教：「無論唱歌、演戲都要學習多啲，要兼顧多啲嘢先合格，所以任何一方面都要學習多啲。」

談到有過千名粉絲為自己慶生，姜濤接受訪問時直言非常開心。（陳順禎攝）