模特兒出身的朱熺暘(Rene Chu),是香港著名的眼鏡設計師,她設計的眼鏡深受不少明星,如郭富城、范冰冰、吳雨霏和崔始源等均是她的擁躉,她亦曾經當過電影美術指導。日前Rene出嫁,舉行盛大戶外結婚派對,梁靖琪(Toby)、鍾麗淇、周家蔚、馬天佑都有到賀。

梁靖琪(Toby)、鍾麗淇、周家蔚結伴出席Rene嘅婚禮。(IG@reveeyewear)

洪天明細仔JT悶悶不樂,原來生日嗰日病,仲要山席契媽婚禮。(IG@reveeyewear)

周家蔚更是姊妹團成員之一,老公洪天明和大仔洪大仁(TJ)、二仔洪竟稀(JT)一家四口現身。洪氏兄弟穿上西裝骨骨配襯短褲十分搶鏡,大仔TJ已經10歲,有媽媽膊頭咁高。原來當日亦是二仔JT的8歲生日,但影合照時顯得有點悶悶不樂,Rene寫道:「Happy birthday my dearest JT.Sorry you were sick.Kai Ma loves you.(親愛的JT生日快樂!唔好意思你病咗。契媽錫晒妳!」而Rene穿上短裙款婚紗大騷修長美腿,在場內與賓客舉杯暢飲,非常盡慶。

Rene穿短裙款婚紗,大騷美腿。(IG@reveeyewear)

Rene出嫁。(IG@bigdaddyglam)

