34歲Angelababy抵紐約狀況大勇　同神秘西裝男甜笑密斟掂手臂

現年34歲的Angelababy（楊穎）2021年與內地男星黃曉明離婚，此後雙方共同養育兒子「小海綿」。Angelababy不時被拍到獨自一人湊小海綿，多次被讚是好媽媽。

Angelababy（楊穎）與黃曉明2021年1月微博宣布離婚。（黃曉明工作室@weibo）

近日Angelababy獲邀到美國紐約出席珠寶品牌活動。她不時於社交網曬出美照及影片，其中一段影片中，她穿上粉紅色浪漫晚裝長裙，大露美肩，又掀起裙子，在走廊背向鏡頭奔跑。Angelababy的美貌驚艷粉絲，不少人大讚她似足迪士尼公主，「是在逃公主嗎？」「落跑的迪士尼公主本人呀！」可謂狀態大勇！

Baby帶仔仔「小海綿」現身機場。（影片截圖）

Angelababy又獲邀出席潮流派對，派對中更有美國歌手Pharrell Williams，兩人曾於2012年合作拍攝品牌廣告。從粉絲片段中可見，Angelababy以一身黑色吊帶裝出席派對，Pharrell Williams在Angelababy後面走過，兩人似乎沒有認出彼此。

Angelababy狀態大勇！（IG@angelababyct）

之所以沒有留意到Pharrell Williams，是因為Angelababy正在專心和一名神秘男子傾偈。由於音樂聲太大，該西裝男子靠近Angelababy與她幾乎頭貼頭地聊天，右手更摸上Angelababy手臂；而早已拋開人妻枷鎖的Angelababy說話時亦靠攏該男子耳邊，說到興起時更甜笑起來，看來關係不錯。

Angelababy獲邀到美國紐約出席珠寶品牌活動，不時曬出美照。（Angelababy微博）

該發文網友表示，該神秘西裝男是Tiffany & Co.的中國CEO，而Angelababy近年亦為該品牌代言，故兩人有所交流絕對不出奇。發文網友更指：「楊穎與大老闆無障礙的交流，未來這代言不是妥妥的嗎？」不過由於該西裝男背向鏡頭，始終未能證實他的全貌，無法驗明真身。

點擊睇Angelababy派對上同神秘西裝男傾偈：

點擊睇Angelababy紐約美照：

+ 16

同場加映：34歲何超雲消防員未婚夫引熱話 IG甜曬8張日本放閃照粉碎傳聞