東張西望｜八鄉走失鱷魚疑有人飼養　網上有片又關非法養殖場事？

今日（1日）的《東張西望》講到昨日（30 日）在元朗蓮花地發現一條2米長的鱷魚，是香港事隔20年再發現鱷魚，女傭發現後通知僱主報警，最後鱷魚被活捉。被活捉的鱷魚是暹羅鱷，最後由海洋公園接收。

元朗蓮花地發現一條2米長的鱷魚。(節目截圖)

昨日一名女傭在八鄉蓮花地一個有鐵絲網的建築物旁邊空地發現這條鱷魚，於是立即通知僱主報警，鱷魚最後被活捉。《東張西望》到訪活捉鱷魚的地方，當地屬私人範疇，而封條已經被拆去，門亦已經上鎖，未見有疑似鱷魚主人出現。主持亦訪問附近的居民，一名女居民指：「梗係驚啦，我朝頭早仲帶住隻狗周圍行，如果有鱷魚出嚟，我隻狗都唔知點算好。」女居民亦有說她不時四處張望，因為恐怕再有鱷魚出沒。而男居民就怕附近有小朋友不知道是鱷魚，會與牠玩耍而受傷。

《東張西望》到訪活捉鱷魚的地方，當地屬私人範疇，而封條已經被拆去，門亦已經上鎖，未見有疑似鱷魚主人出現。(節目截圖)

八鄉蓮花地發現的鱷魚是一條暹羅鱷，多於東南亞出現，所以不少人估計是有人飼養，懷疑鱷魚走失所以被人發現。據《東張西望》報道，有人在網上發現一條2020年發布的短片中暢泳的鱷魚疑似是日前發現的鱷魚，片主附上的文字是「膠箱」、「水泥池」，令人聯想到是飼養鱷魚的地方。無獨有偶片主昨日亦在社交平台發文暗示報警的女傭多管閒事，令人疑似片主與鱷魚有關，而於2018年，警方曾破獲一個非法養殖野生動物場，當時被拘捕的負責人就是網上發布片段的片主。

八鄉蓮花地發現的鱷魚是一條暹羅鱷，多於東南亞出現，所以不少人估計是有人飼養，懷疑鱷魚走失所以被人發現。(節目截圖)

《東張西望》把片段交給兩棲類專家研究是否同屬一條鱷魚，專家則說因為片段只見鱷魚頭部，未見牠的身體，所以未能確認是否同一條。鱷魚經海洋公園檢查後發現是一條雌性的鱷魚，身長約1.9米，體重約35公斤，估計是4歲左右的暹羅鱷。