40歲房祖名罕有現身夜店　與身材勁爆DJ女神合照笑笑口超陶醉

成龍兒子房祖名曾在2014年爆出吸食大麻，形象重創，令其演藝事業一落千丈，甚至被傳出在內地「劣跡藝人」名單上。近年房祖名行事低調，鮮有現身公開活動，最後一次在社交平台分享照片，已是去年10月與好友陳柏霖同遊的幾張合照。豈料，房祖名日前激罕曝光行蹤，出現在大馬巨乳DJ女神藍星蕾（Amber Na）的IG，瞬間成為網民熱話。

成龍好錫房祖名。（微博圖片）

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照片可見，房祖名和藍星蕾一齊拿着一瓶酒，女方身材火辣，衣着打扮極度性感，穿上一件黑色吊帶背心，僅靠幾條繩繫在胸前，幾乎難掩E cup逼爆上圍，再配上超短熱褲，望住支酒嘟嘴賣萌，實在令人難以抗拒。今年12月踏入41歲的房祖名仍然喜愛夜蒲，戴住cap、拉低口罩露出燦爛笑容，超陶醉似乎玩得非常盡慶。

現年26歲的藍星蕾出生於馬來西亞，近年在台灣發展，身兼DJ、演員、平面模特兒、小提琴演奏家、網紅等多重身份，去年更成功打入全球最性感DJ排行榜第9名。藍星蕾的IG粉絲人數多達1100多萬人，不時分享火辣照片，穿上比基尼打碟，驕人上圍睇到網友噴鼻血。

房祖名和藍星蕾一齊拿着一瓶酒。（ig@amberna_official）

其實房祖名和藍星蕾早已認識，去年7月，藍星蕾也曾在IG曬出跟房祖名和陳柏霖的合照，相中她露出深長事業線和美腿，兩男刻意拍住一邊坐，與女神保持距離，當時就有網友留言問：「你們認識？」，藍星蕾隨後把帖文刪除。

去年7月，藍星蕾也曾在IG曬出跟房祖名和陳柏霖的合照，但之後又刪掉。（ig@amberna_official）

近年房祖名甚少在香港公開露面，去年12月去睇陳奕迅的紅館跨年演唱會，被徐濠縈在IG分享合照，當時房祖名沒有除低口罩，戴帽及頸巾包到實，做出成龍招牌V字手勢，當時徐濠縈透露兩人好久不見：「800日冇見嘅朋友。」

房祖名去年12月去睇陳奕迅的紅館跨年演唱會。（徐濠縈ig）

最後一次在社交平台分享照片，已是去年10月與好友陳柏霖同遊的幾張合照。（房祖名ig）

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