鄧月平否認豪住複式獨立屋　澄清因一個原因好驚被以為有錢

鄧月平（Larine）近日被爆住複式獨立屋，開中醫診所又以月薪10萬請中醫等，被指生活低調奢華，好搵得下！不過她對住複式獨立屋一事就強烈否認，表示因一個原因好怕被覺得有錢！



25歲的鄧月平（Larine）本身家境普通，19歲時在泰國餐廳打工，因著緊身恤衫不經意展示迫爆身材被放上網，繼而參選由ViuTV舉辦的選美節目《美選D.n.A》正式入行，又參演《小男人週記3之吾家有喜》、《#PTGF出租女友》等電影。但她19年離開GME後選擇獨立發展，21年開設自家工作室「天亞娛樂（Skyia Entertainment Limited）」，早前更以月薪10萬招聘中醫師，好有本事！

Larine參加《美選D.n.A》，彈彈下出場相當經典！（節目截圖）

日前Larine以超性感打扮現身金像獎，擔任紅地氈主持。（資料圖片）

Larine最近被指已進駐複式獨立屋，有超大衣帽間堆滿手袋和高踭鞋，家中各個角落亦在其他相片和影片中曝光，生活富貴奢華，網民也大讚是勵志故事。不過Larine就曾向《香港01》澄清，部分屋內圖片其實是朋友的家，更說：「阿平依然都要勤力開工養員工，希望各大品牌同埋導演繼續留意下平，畀多啲工作機會阿平。」也歡迎大家去其診所睇中醫。

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Larine曾出Post聘請中醫師傅，月薪高達10萬。（IG@lllarine）

她似乎真的很怕被誤會是有錢人家，再在IG Story以黑底白字澄清並非住複式獨立屋，她指自己習慣每年搬一次屋，又說：「如果將每一間屋相都合併埋嘅話，望落應該唔止一間複式。」Larine指報道中有些照片只是朋友屋企，一班朋友慶祝生日時影落，希望記者高抬貴手。她強調：「我唔想畀人覺得有錢，依家自己做自己工作室，平平穩穩打個和，都係希望唔受一般娛樂公司規管下同啲志同道合或者素人朋友做啲另類啲嘅作品，自由啲嘅作品，一陣有啲咩誤會，出去搵人拍嘢，我驚畀人劏到阿媽都唔認得。」

Larine澄清自己不是住複式獨立屋，很怕被誤會有錢。（IG@lllarine）

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