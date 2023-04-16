鄧月平超低胸現身金像獎搶盡風頭　網民指「剩係睇佢都值了」

第41屆「香港電影金像獎」於今日（16日）在香港文化中心舉行頒獎禮及紅地氈環節，如果只講紅地氈環節，鄧月平可以說是搶盡風頭，穿上超低胸黑色晚裝，盡顯傲人身材，不少網民紛紛指：「剩係睇佢都值了」、「以後冇獎攞都一定要出現」、「佢好似愈嚟愈靚喎」等等。

鄧月平超低胸現身金像獎搶盡風頭。（陳順禎攝）

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鄧月平兩年前自資開工作室升呢做老闆，事事親力親為的她更親自貼出招聘廣告。早前她於IG限時動態一連貼出兩份招聘告示，分別招聘中醫師傅以及藝人助理：「請中醫師傅，月薪25000-100000，視乎經驗，員工福利，可以拿鄧月平當白老鼠。招聘藝人助理，係呀，又招聘啦，自己公司就係咁煩。不是在招聘，就是在訓練人才的道路上，他X的，我只想專心地演戲。條件：過往有相關工作經驗，有相關過往工作經驗，有經驗，好有經驗，我要搵有經驗！責任心、細心、守時，月薪18500-45000」 ，不知會否有網民為見女神一面而去見工呢？

鄧月平兩年前自資開工作室升呢做老闆，事事親力親為的她更親自貼出招聘廣告。（IG圖片）