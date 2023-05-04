MIRROR官方歌迷會11項福利招新會員　MIRO怒斥︰有8項都只係機會

MIRROR官方歌迷會成立一周年，今日（4/5）在其社交平台公布MIRO會籍續會以及新入會的有關詳情。新會員的會費由去年的$440減至$300，而續會費用則根據比例按會籍到期月份計算，如果你是去年最早入會的MIRO，會籍於今年5月份到期的話，你就要付最貴的$260續會費，餘此類推，至於2023年10至12月才到期的會籍，就可以免費續會。



MIRROR官方歌迷會公布MIRO會籍續會以及新入會的有關詳情。（IG圖片）

官方更列出11項會員福利，包括MIRO會員禮盒一份（珍藏版相冊一本，當中紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息）、預訂MIRROR演唱會門票的機會、預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會、參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會、訂購MIRO專屬歌迷會活動門票的機會、參加MIRO專屬電影優先場的機會、參加MIRROR及個別成員相關音樂會或活動門票抽籤的機會、參加線上粉絲見面會的機會、購買MIRO獨家限定商品的機會、MIRO專享折扣優惠，以及於MIRO專區瀏覽及下載MIRROR獨家影音。冇錯，當中有8項會員福利都是獲得「機會」。

新會員的會費由去年的$440減至$300。（網上截圖）

續會費用則根據比例按會籍到期月份計算。（網上截圖）

帖文一出，隨即惹來大量MIRO留言表達不滿：「算吧啦，上年做member，一次都冇抽中過！仲叫人續會？都幾好笑」、「我送返六合彩中獎機會畀你」、「會員福利係八個機會？我係團粉但唔係弱智」、「嘩！真係好多『機會』」、「『機會』全部都是『機會』，這些機會都不是屬於我們的，上年畀左$400幾，一次機會都冇過，真係多謝晒」、「點解唔俾返最早入會的人有優惠呀，反而畀最貴？咪扮公平啦。上年即日入會+續會=$700=咩機會都得唔到呀」。