李蘊透露何超蓮不會在港補擺喜酒　爆與竇驍相處好似小朋友好開心

李蘊今日出席「愛情對對碰」記者招待會，以見證人身份幫「亞視一姐」薛影儀（阿儀）招親，她說第一次見對方，覺得阿儀好得意，並謂：「佢一嚟就叫我做阿蘊，好似識咗好耐咁，同佢一見如故，好多偈傾。」

李蘊近日自資出新歌《百合匙人生》，內容指即使人生經過不同路徑，最終都會到達想去的地方。(梁碧玲攝)

早前李蘊到峇里出席好姊妹何超蓮與竇驍的婚禮，她說見到大舅父拖住超蓮交托給新郎時，都不禁眼濕濕，「大舅父拖佢出嚟，加埋啲音樂，又有人掉花瓣，成個場面好浪漫，佢自己都忍唔住喊，我都係嗰個時候喊，因為真係正式將佢終身咁交托畀一個男人，呢個情景係每一個婚禮最感動嘅。」

李蘊在活動上分享脫單貼士，認為儀容整潔和樂觀好重要(梁碧玲攝)

李蘊對新郎哥亦很滿意，透露之前已經見過竇驍，有一齊玩，他對超蓮無微不至，李蘊說：「我睇到佢哋嘅互動好似小朋友，好開心，成日都笑，佢一定會好幸福！」被問超蓮會否在香港補擺喜酒，李蘊指大部分親友都有出席峇里婚禮，相信不會在香港再大搞，可能只私下約食飯。

李蘊早前先後出席何超蓮竇驍，以及連詩雅陳家樂的婚禮。

超蓮的姊妹團只得李蘊一個藝人，連另一閨密G.E.M.（鄧紫棋）都冇出席，只隔空送祝福，李蘊透露對方因沒打針和沒時間而缺席，但之後一定會三個再約食飯慶祝。

李蘊除了參加「愛情對對碰」活動，早前亦推出新歌《百合匙人生》，這首歌連MV都是自資，她希望大家知道她仍然有唱歌，表示：「我一直都有做直播，日日都有唱歌，但淨係得睇直播給觀眾見到，而家出埋歌，等大家就知原來李蘊仲唱緊歌。（出得多唔多錢？）又唔係好多錢，少少成本啦，最緊要拍出嚟靚。」