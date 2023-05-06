陳湛文求婚買戒指靠《三夫》片酬　感激靚老婆唔嫌窮︰多食茶記

現年41歲，2012年演藝畢業的陳湛文（Peter），2018年首次拍電影，就憑陳果的《三夫》提名金像獎最佳新演員。去年再憑劇集《IT狗》及電影《飯戲攻心》飾演黃子華三弟成功入屋，近日鄭保瑞執導的電影《命案》，他演變態角色亦備受讚賞，盡展其演技上的可塑性。由劇場轉戰電影圈四年，便殺出血路的陳湛文接受商台《星光背後》專訪。節目中，陳湛文除了憶述獲家人支持，24歲裸辭文職報讀演藝學院重啟人生的經歷外，亦剖白了演藝畢業後的演員路，並非外間所看般順利。

（《三夫》劇照）

陳湛文2017年以舞台劇《少年十五二十時》首奪劇場「最佳男配角」，但原來之前已多次氣餒想轉行，他說：「畢業後一直做劇場很不穩定，最多一個月一萬多些，最少成個月無人工。幫我較多是阿哥家姐，過年給我一封很大的利是令我撐耐些，但畢業後第三年起越來越差，經常洩氣。到眼見自己三十多歲，就想是否該轉行。」當年，陳湛文一心演完《少年十五二十時》便轉行，怎料首次得到肯定，「當時我諗住走，認為自己無希望時，就頒個獎畀我，就像叫我留低繼續行，其實那時我更懊惱，因為獲獎不代表我人工高了或工作多了，才計劃試轉媒介拍影視作品，便遇上電影《三夫》。」

因為電影《三夫》，陳湛文入圍金像獎新演員外，亦獲關智斌賞識邀其參演MV《日月》，原來拍《三夫》期間，陳湛文受盡打擊再令他打退堂鼓，「拍《三夫》過程令我很頺，發覺自己不了解這行業，因為阿果好癲，現場畀佢鬧到depress，無晒自信及自尊！那時心想拍戲唔啱我，怎料又提名新演員，又像有個訊息叫我留低。」

陳湛文憑《飯戲攻心》獲最佳男配角提名。（ig@chancharmman）

陳湛文話3年前拍攝《命案》時，都就快邁向4字，殊不知着起套校服連佢自己都嚇親，笑話：「勁無恥地覺得勁似中學生。」（ig@chancharmman）

未憑《飯戲攻心》成名前，陳湛文已成家，先與前娛樂新聞主播太太宋雯於2019年結婚，繼而於2021年育有女兒Nina。節目中，陳湛文指太太是其演藝師姐，但比他年輕。二人於2013年合演音樂劇《舞步青雲》邂逅繼而交往，問自認平凡的陳湛文怎贏得美人歸，「排練經常挑剔她沒盡全力，她靚吖嘛，常逗她跟我說話，是互相追求啦。」

陳湛文直認二人交往時事業仍未起步，他欣賞太太能與他同甘共苦，「她真的抵得唸，願意跟我一起捱，沒勸過我轉行，但亦會鞭策我計劃將來。我們拍拖，就連去大排檔都嫌貴，多是吃茶記，想氹自己開心，就只會吃有優惠的自助餐。我認自己不浪漫，很少送禮物。」他指太太對表演仍有火，他感激太太為他犧牲生孩子，亦陪伴他走過人生低谷，「那時我什麼都沒有，提名新演員前後，經歷很多盼望及失望，眼見她陪我渡過這麼多難關，無可能不是她陪我走到最後，所以我就求婚，無論日後怎樣都要與她一起行。」陳湛文更笑言有能力買求婚戒指，也要多得《三夫》導演陳果，「是全靠《三夫》的片酬，我才有錢買結婚戒指。」

陳湛文嘅太太係前娛樂新聞主播太太宋雯。（fb@宋雯 Wendy Song）

陳湛文同前娛樂新聞主播宋雯喺2019年結婚。（fb@宋雯 Wendy Song）

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陳湛文接受梁泰來訪問。

重溫《三夫》大膽鏡頭：