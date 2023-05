蔡嘉欣(Kayan)在未參加香港小姐競選前已是小有名氣的模特兒、KOL,有着標緻的甜美面孔、苗條身材和雪白長腿,吸引男性之餘更令不少女生羨慕。加入TVB後擔任《流行都市》主持的Kayan,更經常被網民讚人靚身材正。近年她愈做愈富貴,時不時騷名牌手袋,2018年24歲的她更已成功置業,買了屯門一個400多呎的單位。



蔡嘉欣樣靚身材正。(IG@kayan.c)

昨日(6/5)Kayan與男朋友食飯慶生,還曝光了男朋友的真身。她在帖文中寫道:「From my 23 to 29 ! Oh still you」大放閃光彈,已為人妻的陳詩欣就留言:「快啲結婚啦」。

呢個係蔡嘉欣?(IG@kayan.c)

未知是美顏app出問題,抑或是妝容不同,相中的Kayan就明顯地與以往不同樣,完全像改頭換臉一樣,網民紛紛留言:「個樣好明顯唔同左(咗)」、「係咪微整左(咗)呀」,更有人直言:「第一眼以為係黃建東,成個樣變左(咗)第二個人咁」。

失散兄妹。(IG圖片)

以前的蔡嘉欣的蘋果肌較不明顯,眼睛也是鳳眼而不是腰果眼。(IG@kayan.c)

蔡嘉欣一向理財有道,入行之前已經是KOL,亦有做時裝生意。 (IG/@kayan.c)

參加香港小姐競選時的蔡嘉欣。(資料圖片)

2018年的蔡嘉欣。(IG圖片)

蔡嘉欣。(影片截圖)