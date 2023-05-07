58歲郭晉安進駐抖音拍片鬧人cheap　網民驚訝唔同樣：醫美過度？

自從近年內地社交軟件抖音愈來愈盛行之後，不少香港藝人都陸續進駐該平台吸納粉絲，拓展內地市場，甚至為直播帶貨舖路，作更多方面發展。現年58歲的視帝郭晉安月前亦正式進駐了抖音，可是他卻忘記了自己的帳號密碼，結果要重新開過一個帳號，最近才再次拍片分享，認真大頭蝦。

郭晉安最近活躍於抖音平台。(抖音截圖)

郭晉安由4月28日至5月5日短短8天已上載了5條短片，可謂相當勤力，當中包括他重溫以往一些經典角色的片段，也有他重演一些昔日角色的名場面和對白，並加入了搞笑元素，盡顯他幽默的一面。他再次演繹了劇中一段對白說：「《美麗在望》都播咗廿年喇，你連七萬蚊都儲唔到，你邊有地方用錢㗎啫，你食又cheap着又cheap，全身都cheap，我都唔明你啲理財能力點解咁差㗎！」不少網民就看得非常投入，更覺得郭晉安就是在鬧自己，紛紛留言表示：「想不到看抖音也會被罵」、「字字毒辣，句句誅心」、「罵人不帶一句髒話卻侮辱性極強。」

郭晉安重演他的名場面。(抖音截圖)

不過有些網民的焦點就落在郭晉安的樣子之上，直指他的樣貌看來雖然回春了，但就顯得相當不自然，驚呆不少網民，甚至有網民直呼已經認不出是他：「這真的是郭晉安？」、「為什麼變了樣？」、「都認不出來了」、「是不是美顏太重手了？」、「是醫美過度嗎？感覺又硬又膠的」。

有網民覺得郭晉安是在鬧他們。(抖音截圖)

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