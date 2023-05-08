法言人｜麥玲玲「瞓身」拍劇　騷錢少到唔覺眼：平時萬歲都唔止啦

TVB劇《法言人》上星期一集講到白小姐（麥玲玲飾）因跟洪律師（莊鍶敏飾）學跳舞結識了Nathan（陳俊堅飾），並遭對方騙去2000萬，遂要求金師爺（馬國明飾）討回公道。這一集可說是麥玲玲演藝人涯的高峰之作，演技雖搞笑但不浮誇，而且由頭帶到尾！



麥玲玲飾演的「白小姐」相當搶鏡。（《法言人》截圖）

講起麥玲玲這位堪輿學專家，除了睇相睇風水了得，其實她在演藝方面亦有涉足，自2009年開始已參演過《猛男滾死隊》、《低俗喜劇》，《八卦神探》、《法證先鋒IV》等電影、劇集。雖然玲玲師傅於《法言人》的角色白綺曼（白小姐）只屬其中一集的單元角色，但其實她為了這個角色也落足了心機和本錢。

麥玲玲真係「瞓身」去拍劇。（《法言人》截圖）

為角色度身訂做6套衫

麥玲玲接受《香港01》訪問時，表示自己落足心機研究角色。她說：「角色背景有強迫症，又有少少神經質，所以佢打扮啲衫一定會一套套，連狗仔都係同一套衫，同一匹布。」她直言為了角色，專程訂造了6套衣服，不止如此，還出動了她自己的名牌手袋。她說：「手袋都係私伙，炒價都唔算好貴，係難買啲，都係廿幾萬啫，都係mini kelly，鴕鳥皮。」

麥玲玲表示劇中所有服裝都是為了角色度身訂做。（《法言人》截圖）

搵蝦頭大師教戲：強迫佢收學費

外在有充足準備，其實麥玲玲也準備好了「內在」。她表示每次收到劇本後，都會不厭其煩地請蝦頭（楊詩敏）關於角色的演釋。她說：「會做背景，角色分析，例如《法言人》白小姐，佢會叫我諗吓林燕妮才女係點，仲有幾個演釋方式畀我揀，你知我呢啲業餘未必摸到路。我收到劇本就會交學費。」麥玲玲直言怕蝦頭這位戲劇大師不肯教，笑言所以每次都會強迫她收學費。她說：「分開幾次，每次趁佢夜晚瞓覺唔覺意就FPS畀佢囉，我驚佢唔教我呀。」

麥玲玲師傅粒5卡巨鑽頸鏈先係最吸睛。（電視截圖）

keep住拍劇三大原因

麥玲玲師傅本業是堪輿學家，睇相睇風水改名隨時都一日收入都比拍劇多，為什麼她還要花這麼多時間？她表示有三大原因，因為拍劇能夠減壓之餘，也能夠令自己「貼地啲」。她說：「拍節目都好，但係拍劇可以放鬆自己，做劇入面角色可以玩。」其次，拍劇可以令她自己更為「貼地」，她說：「平時做師傅有幾何有人教返你轉頭？但係做節目或者拍劇就會有對手同埋現場導演教你嘢，例如之前做節目森美會教我點講嘢，拍劇蝦頭教我點演個角色。做人唔可以離地㗎，最緊要貼地。」最後一點，麥玲玲師傅直言中國北方地區的朋友未必認識她是堪虞學家，但就有人認得她是TVB劇中其中一個角色，所以對她以堪輿學家打入當地市場也有幫助。

搵麥玲玲師傅睇風水改名都唔平，所以大家都好奇點解佢會肯花時間拍劇做節目。（資料圖片）

麥玲玲：我都冇check過有幾多騷錢

麥玲玲拍劇有人工？她笑言：「騷錢實有嘅，但係我都冇check過有幾多，講真我訂造一套衫都一萬蚊，6套都6萬啦，仲有畀蝦頭老師嘅學費又幾萬，連『萬歲』（片場請食飯）都唔止呀，仲有時間呢，為咗拍劇要推咗出騷，幫人睇風水改名，一個工作都十幾萬㗎，所以我為咗拍劇真係不計成本。」記者笑言，客串拍劇的騷錢就好似一滴水倒進沙漠一樣，她就說：「哈哈，又冇咁誇張。」

全片亮點是孫慧雪扮日本AV女優，還有圖中的麥玲玲，沒錯，圖右那位是麥玲玲，而且她是演智障人士，但演技竟好過其他人。（劇照）

珍姐、樂小姐開口 麥玲玲都拒絕加人工

在TVB拍劇多年，原來她一直都沒有加過人工（騷錢），甚至抗拒人工。她說：「樂小姐同珍姐都話過，我咁多年都冇加過騷錢要加返畀我，我話：『千祈唔好呀！加咗之後冇人用我咁點算？』你知監製拍劇用人都係睇budget，加貴咗之後冇人用我，我冇得拍咁點算？哈哈。」

TVB高層之一，現任香港電視廣播有限公司 助理總經理（藝員管理及發展）樂小姐樂易玲。（資料圖片）