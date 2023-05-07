唐詩詠淡妝靚樣儼如學生妹　獲鐵馬家族成員賀42歲生日見證真友情

唐詩詠 (Natalie) 於5月3日剛度過了她的42歲生日，在圈中人緣甚佳的她，連日來亦獲不少好友接連為她慶生。昨日Natalie就於IG post了她與林子善夫婦以及黃嘉樂夫婦一起慶祝生日的靚相，並留言寫道：「一年一度的約會 💜💜💜💜💜 多謝開住工嘅；唔係好舒服嘅；好忙做訪問嘅；好忙做後期嘅你哋；都會好想同我食飯」他們還與4月生日的林子善補祝生日，一對壽星仔女均有生日蛋糕許願。

陳茵媺早前也有為唐詩詠慶祝生日。（IG：@natalietong53）

相中的Natalie化上淡妝，樣子清麗脫俗，完全看不出她的真實年紀，怎樣看也像個廿多歲的少女，說是大學生也不誇張。網民除了留言為她賀壽，還大讚她的凍齡美貌彷彿不會老：「同10幾年前無分別！」Natalie與林子善以及黃嘉樂是因為在2009年拍攝無綫劇《鐵馬尋橋》而成為好友，「鐵馬家族」的成員還包括馬國明和鄭嘉穎，他們的友情在拍完劇後一直維繫住，現實中情同家人，甚至以兄弟姊妹相稱，至今10多年來依然老友，不時都會相約聚會。Natalie今年的生日亦獲家族成員送上祝福。

唐詩詠真係點睇都唔似42歲。（IG：@natalietong53）

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