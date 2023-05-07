《中年好聲音紅白大戰》吳大強父子檔　郭偉亮誤以為古巨基到場

無綫的皇牌節目《中年好聲音》叫好叫座，節目組乘著個勢，加碼《中年好聲音紅白大戰》，繼續以歌會友，讓觀眾聽出耳油。今次比賽分紅白兩組進行比賽，分別是紅組的李佳、龍婷、支嚳儀、林鉫徫、曹敏寶、李思林、李泇霖、陳早怡和梁鎧庭，以及白組的周吉佩、羅啟豪、顏志恒、吳大強、魏嘉信、何博文、梁浩銓、丁文俊和涂家堯，評審團則是肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和Eric Kwok，可謂星光熠熠。

一開場26強選手合體唱主題曲《我們的名字》。

《紅白大戰》分成五個回合進行比賽，每一回合比賽都有特定主題並以歌名命名，非常有心思。首個回合《神秘嘉賓》已相當好玩，兩隊各派隊員上台模仿知名歌手比賽，當中最有睇頭是何博文獻唱古巨基的《歡樂金宵》，博文聲線與基仔極度相似，Eric Kwok直呼：「好唔舒服，呢個真係太似！扮到出神入化！」紅組則派出龍婷以《夢中人》還擊，唱腔似足王菲的龍婷又能否招架得住？第二回合《夜上海》，一班選手帶大家去到上海歌廳狂歡，白組的吳大強＋ 羅啟豪＋何博文合體獻唱《給我一個吻．Seven Lonely Days》，紅組的李佳＋李泇霖＋梁鎧庭獻唱《玫瑰玫瑰我愛你．Rose Rose I Love You》，大家齊齊以Bling Bling戰衣上陣跳唱，非常吸睛，當中啟豪舞技比決賽時大有進步，獲車婉婉大讚：「有一日會成為跳唱歌手！」

何博文把聲勁似古巨基。

第三回合《最佳拍檔+飛躍舞台》，最吸睛是男女團舞鬥，龍婷＋李思林＋曹敏寶＋支嚳儀合體跳唱《隆重登場》，周吉佩＋顏志恒＋梁浩銓＋魏嘉信以《唱這歌》反擊，對於兩隊精彩演出，伍仲衡大讚：「香港樂壇有救呀，好似睇緊《聲夢》，個個都好似廿幾歲咁。」第四回合《把歌談心》，邀來著名填詞人鄭國江擔任嘉賓，兩隊選手輪流獻唱《眼淚為你流》、《你的眼神》、《你令我快樂過》和《信》向鄭國江老師致敬，鄭國江老師還會分享金曲背後故事。

龍婷以王菲嘅《夢中人》迎戰。

最後一個回合《總有你鼓勵+越唱越強》，吳大強、支嚳儀、曹敏寶和丁文俊，分別邀請了吳偉豪、JW（王灝兒）、謝東閔和蘇永康合唱，當中吳大強和兒子吳偉豪獻唱《Nothing’s Gonna Change My Love For You》最有睇頭，吳偉豪除了遺傳了爸爸的靚仔樣外，想不到他唱功同樣不錯，今次兩父子難得同台，大強心滿意足說：「今次可以同台唱歌，算係圓咗爸爸嘅心願。」至於壓軸環節，四強選手將會挑戰對手唱過的歌曲進行PK，龍婷獻唱《祝福》、李佳獻唱《如果沒有你》、羅啟豪獻唱《紅豆》以及周吉佩獻唱《我只在乎你》，四位選手表現同樣精彩，張佳添大讚：「四強就係四強，大家都有超水準表現！」至於最後誰人才是大贏家，大家要拭目以待啦。

+ 10