56歲溫碧霞醫美活動生圖曝光　真實狀態震撼網民：也太誇張了吧

現年56歲的溫碧霞（Irene）一向駐顏有術，多年來都Keep得好好，無論樣貌和身材都不似她的真實年紀，可算是圈中的凍齡美魔女。她每次於社交網上Post的靚相，都呈現出自己最美麗迷人的一面，身材也是Fit爆，令人羨慕。Irene近年長期在內地發展，且仍受到廣告客戶和品牌的歡迎，不時獲邀出席活動擔任嘉賓，早前她就為一間醫美公司出騷。

Irene點睇都唔似已經56歲。

當日有在場的網民就把拍了片放上社交平台分享Irene的美態，且是原相機直出，並沒有加任何美顏濾鏡的。從片中可見，Irene穿上白色吊帶低胸露背連身長裙，性感飄逸，貫徹她一向打造的女神形象。而現場所見，在台上的Irene狀態大好，即使在路人視覺下，依然散發出明星風采，星味十足，緊緻白滑的肌膚和靚樣更是令網民大為震撼。網民都留言讚Irene：「真是好靚女」、「不老女神」、「這狀態也太誇張了吧」、「醫美公司沒有請錯人」、「生圖都好迷人」。

Irene是凍齡美魔女。

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