71歲吳大強後腦著地昏迷20秒送院　曹敏寶驚聞巨響嚇到立即衝落台

現年71歲的吳大強（Uncle Bill）在《中年好聲音》打入6強，人氣急升，今日（7）他於將軍澳出席《中年》演唱會加場發布會，突然昏厥倒地，失去知覺約20秒後蘇醒，其後送往醫院檢查。



吳大強在活動上突然暈倒。（資料圖片）

吳大強在活動結束後，與其他歌手在台邊接受訪問時，突然倒下並後腦着地，其半邊面亦因而插落台底，在場人士見嚇得不知所措，而正在台上接受訪問的周吉佩、曹敏寶等聽到巨響嚇到即刻衝落台幫忙，並與其他歌手一同拉起布圍住吳大強。

據悉吳大強跌低時，台角有膠邊保護，故傷勢不大，他在暈倒約20秒後甦醒，恢復意識後示意沒事，並在工作人員攙扶下返回台邊休息，但為了安全，亦有召喚救護車送院作進一步檢查，其子吳偉豪亦已抵達醫院了解。而吳大強在今日活動進行期間，表現並無異樣，如常與司儀分享，又在台上獻唱，在活動尾聲更與眾人又唱又跳。

目擊整件事的曹敏寶今日接受《香港01》訪問時表示：「唔好意思，我唔方便答太多，但唔想大家太過擔心，Uncle Bill唔係昏厥，好快醒番，情況唔係咁差。」另外，據吳大強經理人透露，吳大強暈倒前正在影合照，可能人多而感到一陣暈眩，繼而向後跌低撞向台邊，幸好台邊有保護膠，頭部沒被撞腫，而他跌倒後一直神志清醒，目前正等醫生為他作詳細檢查。