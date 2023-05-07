東張西望｜葵芳閣謀殺案疑犯Deran日本自殺亡　中同梁先生覺可惜

今日（7日）的《東張西望》講到3月時葵芳閣發生的一宗謀殺案，一名63歲女子梁雪卿懷疑撞破賊人爆竊，被賊人用鐵筆重擊頭部致死，警方鎖定疑犯是25歲的Deran，而且相信Deran犯案後已潛逃往日本。

葵芳閣謀殺案疑犯Deran。(節目截圖)

昨日（6日）傳來Deran於日本山梨縣郊區的森林留遺書畏罪自殺，屍體於4月6日被日本警方發現，死者獲香港警方確認為案件的疑兇Deran。

Deran於日本山梨縣郊區的森林留遺書畏罪自殺，屍體於4月6日被日本警方發現，死者獲香港警方確認為案件的疑兇Deran。(節目截圖)

Deran的中學同學梁先生接受《東張西望》訪問表示政府昨日公布事件後在通訊群組中引起不少的熱討：「原來佢已經離開咗我哋，反應都好兩極嘅，有啲人額手稱慶，有啲人就覺得好可惜。」

Deran的中學同學梁先生接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

梁先生又表示Deran是一個自尊心很強的人，他覺得Deran應該是因為回不了頭，所以做了這個決定，亦因為在公開試上失手而令他性情大變，染上賭癮，從而走上不歸路。梁先生覺得Deran自殺十分可惜，因為中學與他同窗6年了解他的為人：「如果佢唔係選擇咗賭博呢條路，而腳踏實地去做嘢，未必可以大富大貴，但都衣食無憂。」

梁先生又表示Deran是一個自尊心很強的人。(節目截圖)

梁先生指Deran因為一念之差，想走捷徑而去賭博：「想靠賭博致富，一步錯，步步錯最後了結咗自己生命。」梁先生又謂如果當時的他選擇去自首就不會了結自己的生命。