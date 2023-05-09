蔡嘉欣疑樣貌進化變失散妹妹　黃建東想相認：幾時可以一家團聚

2019年落選港姐蔡嘉欣（Kayan）踏入輕熟女階段，早前到韓國慶祝29歲生日，怎料最新分享的相片卻被指樣貌再進化，突變「女版黃建東」惹上整容疑雲，她事後解釋：「凌晨2點食左成碗酸辣粉所以今朝起身腫左一個圈😆」。黃建東昨日（8日）在其社交平台留言，上載驚訝emoji表示戥蔡嘉欣慘：「聽到都覺得大鑊，你話可以點部署？😱😂🤷🏻‍♂️#難為了嘉欣#不過突然間多咗個失散妹妹我實在太幸福#幾時可以一家團聚」。



蔡嘉欣去完韓國被指樣貌再進化。（IG@kayan.c）

有網民覺得蔡嘉欣變咗黃建東咁嘅樣。（IG圖片）

黃建東之後轉戰到蔡嘉欣的IG留言，笑言要跟失散妹妹相認：「親愛的妹妹，我係失散咗嘅哥哥呀~ 本來都唔諗住留言，但係發覺全部媒體都出晒報道話我哋撞樣~ 天啊，點解會咁抬舉我？😂 由你選美入行開始，我已經覺得你係非常之靚同埋好有氣質，可惜一直未有機會同你合作，因為以我嘅樣貌同氣質係唔會上到姊妹淘😂～ Anyway，妹妹不用擔心，哥哥支持你，希望可以盡快同你相認，再一齊合照打破呢個謠言。After all, 話你呢位氣質美女似我實在太過分了~ 妹妹加油~東東哥哥。」

蔡嘉欣亦有大方回覆：「哈哈哈哈哈哈 🤣🤣🤣 你快d黎同我相認啦！」黃建東再說：「好啊妹妹，哥哥好期待唷❤️❤️😂😂」。

蔡嘉欣係2019年落選港姐。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣踏入輕熟女階段，早前同一班姊妹到韓國慶祝29歲生日。（IG@kayan.c）