鄭希怡囡囡梁浸浸曬「飛天」絕技　豪宅巨廳曝光擁戶外花園空間大

近年積極在內地發展的鄭希怡（Yumiko），憑內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，不但頻頻獲邀出席活動，更接了不少廣告，密密吸金！雖然Yumiko平日工作忙碌，但仍盡心盡力照顧囡囡「梁浸浸」梁子柔，兩母女關係親密，而Yumiko亦不時在社交平台分享囡囡的成長點滴，日前她曬出梁浸浸在家中「紥紥跳」的畫面，並寫道：「給大家表演一個絕技，你看她會飛……」



雖然鄭希怡（Yumiko）平日工作忙碌，但仍盡心盡力照顧囡囡「梁浸浸」梁子柔，兩母女關係親密。（IG@yumiko.chengy）

相中所見，8歲大的梁浸浸在客廳大展「飛天」絕技，身手敏捷的她在梳化上跳來跳去，雙腳凌空，來去自如，彈跳力相當驚人！網民紛紛留言激讚：「女俠飛簷走壁」、「一睇就知食過夜粥」、「特技人」！除了梁浸浸活躍的一面令人驚訝之外，Yumiko的豪宅巨廳亦成為焦點，可見屋內設計以簡約為主，白色牆身配上雲石櫃，擺放了一Set深藍色梳化，落地玻璃採光度十足，更有一個戶外花園，設有假山及魚池，而飯廳就擺放了一張雲石面飯枱，估計可坐至少10人，空間闊落。

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其實梁浸浸一向十分活潑，更非第一次大曬「輕功」，她曾在家中助跑起跳，又試過展示「壁虎功」，用雙手及雙腳撐住兩幅牆，大顯身手！

犀利！（IG@yumiko.chengy）