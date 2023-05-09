東張西望｜天晴邨女住戶裸體按鄰居門鈴　暴力丈夫爆粗怒踢水錶箱

今日（9日）的《東張西望》講到居於天水圍天晴邨十多年的黃太指受到鄰居的長期騷擾，鄰居夫婦於2018年搬入單位，之後便發生一連串的騷擾事件。

居於天水圍天晴邨十多年的黃太指受到鄰居的長期騷擾。(節目截圖)

黃太指突然有一天晚上有人按她家的門鈴，她翻查防盜眼的影片中見到女鄰居一開始穿上背心在走廊上走來走去，之後便愈穿愈少，最後更裸體在走廊上行走。黃太說：「仲要係我屋企門口照鏡咁，望吓對面單位又望吓我單位。」女鄰居除了裸體外，更試過拿著平底鍋及長棍在走廊來回，令人感到心寒。

黃太指女鄰居裸體在門外走廊上行走。(節目截圖)

黃太指女鄰居裸體㩒佢門鐘。(節目截圖)

黃太指女鄰居不知什麼原因下搬離單位，以為可以回復平靜，但男鄰居性情大變，做出許多怪異行為。男鄰居經常在家中亂叫粗言穢語，即使已經關上門都可以聽到，黃太更說：「好多住戶都報過警。」另一個跨性別的鄰居亦說：「驚佢打我，其實我透過警察都知道，佢係一個精神病患者。」每當有人投訴男鄰居，他便把行動升級，疑似報復其他住戶，他亦曾大力踢水錶箱，踢至水錶箱凹陷。

黃太指男鄰居於女鄰居搬離後性情大變。(節目截圖)

男鄰居經常在家中亂叫粗言穢語，又大力踢水錶箱至凹陷。(節目截圖)

《東張西望》主持曾接觸男鄰居，問他有否做出影響鄰居怪異行為，他聽到是《東張西望》後說：「食屎啦，冇嘢幫到我，行X開啦。」之後他更隔著門說粗言穢語。

《東張西望》主持曾接觸男鄰居。(節目截圖)

之後翻查記錄，才知道女鄰居曾於2018年曾經在深水圳埗因為不滿婆婆在路邊擺檔，用掃把打至婆婆頭破血流，更試過在天耀商場只穿胸罩、內褲及鞋於當眾除底褲小解，始發現她精神有異樣，疑似有精神病。