凡湯洛雯 (靚湯) 在日前 (5月6日) 迎來了她的36歲生日,獲不少親朋好友為她慶生,當中當然也包括了未婚夫馬國明。不過靚湯連日來並沒有post她慶祝生日的靚相,直至昨日才在IG分享她捧住生日蛋糕,以及與好姊妹慶生等的照片,留言寫道:「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」。

馬明與靚湯、黃嘉樂夫婦以及林子善一家三口齊齊團拜。(黃嘉樂ig)

相中可見靚湯收到了很多生日蛋糕,其中有她最喜愛的獨角獸公仔造型,也有一張相是她身穿睡衣拿着小蛋糕許願,未知是否與她甜蜜同居的馬明為她準備的,素顏的她又靚又清純。靚湯的好友以及網民都紛紛留言為她送上生日祝福。而她的Hashtag #lastbirthdayasamiss# (意思即作為小姐稱謂的最後一個生日) 就洩露了婚期,再次證實她在明年生日前已是馬太了。

靚湯與馬明婚期愈來愈近。

