陸永老婆罕曬囡囡近照亭亭玉立似姊妹　靚樣獲讚：見唔到陸永基因

陸永與老婆陳莉娜 (Reina) 於2011年奉女成婚，婚後三年抱兩，育有大女陸一穎（Hannah）與細女陸一心（Simsim），一家四口幸福美滿。由於Reina早結婚，所以今年與陸永結婚12周年的她亦只有32歲，出名靚女的她向來擁有極高顏值，靚樣絕對可以媲美當紅一線女藝人。Reina雖然已是兩女之母，但她無論外貌與身型皆少女感十足，身材超Fit根本看不出是生過兩個小朋友。

陸永老婆Reina怎樣看也不似已生了兩個小朋友。(IG圖片)

以往Reina曾於IG分享他們一家四口的生活點滴，可是近年她不再更新IG，有指其中一個原因是她的女兒逐漸長大，不想一舉一動都曝光於公開的社交媒體上。不過今年4月底她卻重返IG，日前還貼出了自己與林盛斌（Bob）老婆Pearl、容羨媛以及及兩位圈外好友預祝母親節的合照，表示：「失蹤得太耐，我要現身了」公開了自己的近照。

網民指Reina（左下）瘦到唔同樣。（IG@missussixx）

前日Reina就再次更新近況，更激罕post出兩名寶貝女兒的最新近照，分享了她們三母女的絕密合照，並留言寫道：「難得的一張三母女照 #佢哋唔正經同我影相 #我就晒啲最樣衰嘅出嚟 #等啲同學同朋友嚟就會見到佢哋嘅衰樣」雖然Reina口口聲聲說囡囡「樣衰」，但其實相中她和她的女兒三個都好靚女，她的囡囡完全是遺傳了她的優良基因，跟她儼如餅印似的，12歲的大女已長得亭亭玉立。三母女這張合照甚至惹來網民特地開post討論，大讚她們的靚樣似足三姊妹，又笑言：「見唔到陸永嘅基因」。

陸永一家四口。(ig圖片)

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