IU六名曲被指抄襲遭市民舉報　公司發聲明表明會強硬應對

韓國人氣女歌手IU早前捲入抄襲爭議，指《Good Day》和《BBIBBI》等多首名曲疑抄襲海外歌手作品，有網民更整合連串證據。有指近日一名普通市民因此事報警，IU所屬公司回應表明會強硬應對散播虛假信息者。



IU六首歌曲被指抄襲遭市民舉報。（FB/@iu.loen）

根據韓國傳媒報道指，市民A近日向江南警署舉報IU六首歌曲《Good Day》、《The Red Shoes》、《BBIBBI》、《Pity》、《Boo》和《Celebrity》涉嫌違反著作權法。A表示六首歌的旋律和節奏等都分別與原著相似，如IU於2013年發行的《The Red Shoes》被指抄襲德國樂隊Nektar的《Here's Us》，當時Nektar曾聯絡韓方，最後因訴訟費等問題放棄提告。A不滿IU公司和相關司法機構無視知識產權，由於侵權提告一般由原創者提出，因此是次市民的舉報引起了廣大關注。

IU公司昨天表明會強硬應對。（FB/@iu.loen）

對於被舉報一事，IU所屬公司EDAM娛樂昨天（10日）發聲明回應表示目前網上的指控為毫無根據的虛假事件，批評此舉已對IU及公司造成精神和言語上的暴力傷害，因此將會以強硬手法應對發布或散播虛假信息者。此外公司亦有回應《The Red Shoes》抄襲的指控，表示兩曲旋律即使有相近的地方，但編碼上完全不同，因此當中不涉及抄襲成份。

IU公司回應指《The Red Shoes》並沒有抄襲。（SSTV）

曾有網民製作對比影片長達26分鐘。(熒幕截圖)