Kayan9896曾被指風格抄Jennie　兩人終在首爾世紀「同框」合照

Kayan9896(吳家忻)是時裝界寵兒,為不少大品牌賣廣告,又獲邀出席時尚界活動。不過曾有網民批評她著衫和影相風格都抄足BLACKPINK的Jennie,日前兩人終在韓國的品牌活動碰頭,更世紀「同框」!



Kayan9896(吳家忻)是BLACKPINK小粉絲,早前更去睇對方的演唱會。Kayan可以說是新一代的時裝廣告新寵,著衫好睇,又有不少大牌子找她賣廣告和越洋參與時裝活動。不過,曾有網民指Jennie風格抄足BLACKPINK的Jennie,不但開post問:「條Kayan9896 扮少陣Jennie得唔得……」更在她IG留言:「成日都跟Jennie風喎」當事人曾親自回應:「Chill guys. These photos are taken months ago^^」指照片是月前影落,只是恰巧相似,並冇跟風。

kayan9896曾親回網民否認跟風。(IG@kayan9896)

而昨日,Jennie為代言的品牌出席韓國首爾的「Jennie for Calvin Klein」Pop-up store活動,kayan9896都獲邀到場,與造型師Yoyo Kwan專誠飛往韓國。從IG Story她亦跟其他在場人士一樣,如小粉絲般等Jennie出現,Yoyo更貼出兩人的「同框」照,寫下:「PHOTO WITH JENNIE!!!!!!!!」雖然只是影片截圖,在同一格畫面中,見到kayan9896離遠影Jennie,但兩人只隔了保鑣身位,相信對kayan9896來說,都夠晒值得開心!

kayan遠赴韓國出席Jennie代言的時裝品牌活動,影低Jennie出場一剎,留言:「EAT YOUR HEART OUT」。(IG@kayan9896)

kayan在活動上打卡留影。(IG@kayan9896)