Kayan9896曾被指風格抄Jennie　兩人終在首爾世紀「同框」合照

Kayan9896（吳家忻）是時裝界寵兒，為不少大品牌賣廣告，又獲邀出席時尚界活動。不過曾有網民批評她著衫和影相風格都抄足BLACKPINK的Jennie，日前兩人終在韓國的品牌活動碰頭，更世紀「同框」！



Kayan9896（吳家忻）是BLACKPINK小粉絲，早前更去睇對方的演唱會。Kayan可以說是新一代的時裝廣告新寵，著衫好睇，又有不少大牌子找她賣廣告和越洋參與時裝活動。不過，曾有網民指Jennie風格抄足BLACKPINK的Jennie，不但開post問：「條Kayan9896 扮少陣Jennie得唔得……」更在她IG留言：「成日都跟Jennie風喎」當事人曾親自回應：「Chill guys. These photos are taken months ago^^」指照片是月前影落，只是恰巧相似，並冇跟風。

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kayan9896曾親回網民否認跟風。（IG@kayan9896）

而昨日，Jennie為代言的品牌出席韓國首爾的「Jennie for Calvin Klein」Pop-up store活動，kayan9896都獲邀到場，與造型師Yoyo Kwan專誠飛往韓國。從IG Story她亦跟其他在場人士一樣，如小粉絲般等Jennie出現，Yoyo更貼出兩人的「同框」照，寫下：「PHOTO WITH JENNIE!!!!!!!!」雖然只是影片截圖，在同一格畫面中，見到kayan9896離遠影Jennie，但兩人只隔了保鑣身位，相信對kayan9896來說，都夠晒值得開心！

kayan遠赴韓國出席Jennie代言的時裝品牌活動，影低Jennie出場一剎，留言：「EAT YOUR HEART OUT」。（IG@kayan9896）

kayan在活動上打卡留影。（IG@kayan9896）