黃宗澤南京拍節目同拍檔互動親密　全程有講有笑互搭手臂表現曖昧

作為邵氏當家小生的黃宗澤（Bosco），近年劇接劇，曝光率極高，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲亦曾大爆內地影視平台十分睇重Bosco，可見Bosco在內地人氣強勁！早前Bosco宣布將加盟內地綜藝節目《野挺有趣》，近日節目組去到南京拍攝，當地不少粉絲都有遇到他們，更分享了不少靚相及短片，當中Bosco同拍檔更互動頻頻，表現親密！



黃宗澤（Bosco）在上個月到內地工作，近日正在錄製內地綜藝節目《野挺有趣》。（微博@黃宗澤）

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相中所見，Bosco與拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，期間兩人觀察咖啡師沖咖啡時，站在張小婉身後的Bosco，不但主動貼近對方，兩人全程更有講有笑，又互搭手臂，相當曖昧，網民紛紛留言表示十分期待：「這兩人站在一起我已經想像了一齣偶像劇了」、「一個帥一個美」、「確實很合拍」。此外，亦有網民提及Bosco對待張小婉的態度明顯與蔡思貝（Sisley）不同，可見十分有好感，事緣早前曾有網民翻出不少Bosco對Sisley顯得不耐煩的訪問片段，更指Bosco用全身去抗拒與對方互動！當中包括Bosco在Sisley接受訪問時全程心不在焉，四處張望，又會主動將身體傾向蔡潔，似乎十分避忌與Sisley接觸，撇清關係。

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Bosco突然被好兄弟吳卓羲大爆有拖拍。（影片截圖）

向來是圈中筍盤的Bosco入行以來一直好有異性緣，緋聞情史未斷過，但自2012年與胡杏兒分手結束8年情後，Bosco只公開過與名模楊崢拍拖，雖然之後傳出多段緋聞，但他從未公開承認過任何一位女友。單身多年的Bosco，今年3月在澳門參加《無限超越群星演唱會》時，突然被好兄弟吳卓羲大爆有拖拍，搞到Bosco即時哭笑不得，但他就未有否認。而Bosco今次的拍檔張小婉，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系，因參加節目《一年一度喜劇大賽2》而人氣急升，身形高䠷又笑容甜美，同Bosco絕對是靚仔靚女的組合！