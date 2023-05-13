吳業坤日本妻結婚一周年宣布屋企添新成員　一舉動獲激讚完美太太

33歲的吳業坤 (坤哥) 去年5月7日深夜突然於社交網站宣布自己已經結婚了，投下震撼彈，坤嫂當時火速被網民起底，是現年27歲的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，兩人月前於香港補擺了喜酒，在五星級酒店設婚宴宴請親朋共享喜悅。坤嫂過住甜蜜幸福的新婚生活，她亦經常於社交網分享她在港的生活日常。

坤哥去年突然翅布結婚了。(吳業坤ig)

坤哥於今年年初曾表示與坤嫂有共識，計劃3年後才做爸爸媽媽，目前先享受二人世界。兩人早前剛迎來了結婚一周年，坤嫂昨晚就於IG宣布家中增添了新成員。她留言寫道：「Welcome to our family❣️ 佢係松鼠狗嘅女仔。叫“白湯” (pai tan)🐶🌼 (唔係ba tong呀) 喺SPCA領養咗佢，請多多指教大家♡」原來是領養了一隻松鼠狗女，她還分享了她與狗狗的靚相，見她好錫狗狗，坤哥更與狗狗頭貼頭一起睡覺。網民都紛紛留言大讚白湯好可愛，又大讚坤嫂：「又靚又有愛心，坤哥好幸福呀」、「支持以領養代替購買！」、「坤嫂好賢淑，係完美太太」。

網民話坤哥好幸福。(浜口愛子IG)

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