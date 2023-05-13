洪欣張丹峰發表「致歉信」否認離婚　網友：難不成真的被控制了

洪欣於5月1日凌晨連發多條微博「我和張丹峰不再是夫妻關係」，與小10歲內地男演員張丹峰結束14年婚姻，更稱「某人一直刪我微博」，引發外界猜測男方控制其微博，兩小時後，張丹峰也發文tag洪欣：「對，不過了！」並附上3個掩額頭笑著哭的表情符號。



洪欣與張丹峰育有一女。（微博@洪欣）

今日（13日），洪欣在微博發表致歉信，表示離婚只是「情緒化的言論」，對此深感愧疚和抱歉，並澄清：「我們夫妻之間的矛盾，從來不是像網絡上一直流傳的我老公『出軌經紀人畢瀅』，我們之間的矛盾都與畢瀅無關」，且「願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦」等，其後張丹峰轉發洪欣該微博：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

對此，不少網友都大感氣憤，認為兩人愚弄大眾：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。 下次真沒人信你了」、「你這樣會敗掉自己的粉絲好感的，你知道不」、「現在我覺得洪欣不值得同情了」，然而，因之前洪欣指微博被迫刪除，且致歉信格式也很奇怪，所以不乏網友擔心洪欣：「根據之前說的有人刪她微博 合理懷疑這個是三發的」、「？？？你有什麼把柄在你老公那裡嗎」、「難不成真的被控制了」等。

其實早在洪欣宣布離婚後，網上對於箇中原因猜測不斷，由於近年張丹峰多次被爆出軌經理人畢瀅，因此大部分網友都認為這是導火線，而在5月3日左右，疑為第三者的畢瀅發文欲撇清關係，更指二人其實「沒離婚」，並tag了兩位當事人：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」且有狗仔喊話洪欣張丹峰曬離婚證，質疑他們為了賣貨炒作，想不到最後只是一場鬧劇。

張丹峰傳偷食經理人畢瀅（左一），曾與洪欣和囡囡一齊去遊玩。（洪欣微博）