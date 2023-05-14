黎耀祥仔仔近況激罕曝光高大有型　曾傳每月20萬零用愛曬名車名錶

黎耀祥 (祥仔) 與陳凱琳 (Grace) 於2014年播映的無綫劇《名門暗戰》入面飾演兩兄妹，兩人因而結緣成為了好友。近年主力發展大陸市場並長居於內地的祥仔，原來最近返了香港，並攜同老婆Julia以及仔仔黎正橋與Grace和鄭嘉穎一家聚舊聯誼。Grace昨日就於IG story分享了她抱着孻仔Carlos與祥仔一家三口的合照，留言寫道：「每次見面都傾到唔捨得你哋走，好珍惜我哋嘅Friendship。」

Grace與祥仔好老友，旁為她的閨密龔嘉欣。(陳凱琳IG)

而相中的焦點就落在祥仔的仔仔黎正橋身上，現年25歲的黎正橋甚少公開露面，平日祥仔亦鮮有分享仔仔的近況。在這張合照中可見，黎正橋已經高過爸爸半個頭，生得高大有型，身材健壯。他如今大個仔了仍會陪爸爸媽媽一起與Grace一家聚會，可見他與爸媽感情極好，他站在媽媽身旁面露微笑，表現得乖巧又孝順。

祥仔一家三口。(影片截圖)

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黎正橋年前在美國學成歸來，祥仔在訪問中表示：「剛好了我就覺得，這時間配合得特別好，長大成人了，我就回到內地玩玩也好，工作也好，那就最放心！」直言仔仔長大了不用他再操心。黎正橋到美國留學期間，曾頻頻在社交平台大曬跑車及名錶，包括310萬的McLaren 570S跑車、大黃蜂Camaro座駕、Rolex金鋼Daytona等等，因而被批過分炫富，更有指祥仔每個月給仔仔港幣20萬元生活費。祥仔一向疼錫仔仔，護子心切的他對於仔仔被指炫富，就回應傳媒表示那些車和手錶都是他所擁有的，他與仔仔共同使用。

黎正橋在美國留學期間頻頻在社交平台大曬跑車及名錶。（Facebook圖片）

被批過分炫富。（Facebook圖片）