麥明詩複製媽咪五官　父母絕密婚照見證麥太除眼鏡靚到可選港姐

麥何小娟（麥太）任職了35年的職業治療師，培育出任職醫生的兒子麥明山，以及十優狀元兼劍橋畢業生兼香港小姐麥明詩。今個母親節，麥太在社交平台分享如何培育小朋友孝心，麥明詩的緋聞男友盛勁為相當識做，即在帖文中點讚，看來與未來外母關係不俗，已成功融入麥家。

麥太出Post ，盛勁為即畀like。（IG@makhosiukuen）

麥太分享教育子女心得之外，還上載大量麥明詩和麥明山的童年相和生活照，見證幸福的一家。當中麥太公開結婚時穿上裙褂的照片，罕有沒有戴上眼鏡，樣貌清麗有氣質，絕對有資格參加香港小姐。而麥明詩更是由細靚到大，孩童時已十分可愛，其中一張到影樓拍攝的全家福，見麥明詩化妝紮起兩個小髮髻，估計當時仍未夠十歲，五官精緻。不過， 她似乎太鍾意讀書，細細個已經戴住金絲眼鏡，圓圓臉蛋跟媽媽餅印一樣，連笑容都好一致。

麥明詩夫母婚照曝光，麥媽媽唔戴眼鏡好靚女。（IG@makhosiukuen）

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麥太的學歷不在女兒之下，包括教育碩士、衛生行政碩士、資優教育大學後文憑、美國（兒科）及 澳洲註冊職業治療師。她在帖文中指孝心跟同理心息息相關，寫著：「培養出子女同理心，對父母的這份關愛，亦很大機會延伸至他們身處的環境中；加上感恩的心及高的情商，子女未來就能擁有高尚品德，對他們身邊的人也有關顧之情。」她節錄了親撰新書《我的培育秘笈 輕輕鬆鬆不做虎媽》當中要點，並再提醒：「當大家都在慶祝母親節時，希望也都把這個推己及人的問題再深思。祝大家母親節快樂！」

麥明詩童年時已五官精緻。（IG@makhosiukuen）

麥明詩係十優狀元兼劍橋畢業生兼香港小姐冠軍。（IG@louisa_mak）

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