古佩玲被指忽然變靚疑整容　坦承IG相有P過圖：我好想微整！

2019年港姐季軍古佩玲（Kelly）自從在《愛．回家之開心速遞》中成為長駐角色「天才聯盟補習社」老師「申瑞素」之後人氣急升，今日（14日）她聯同劉丹、單立文及滕麗名等接近40位TVB處境劇《愛回家之開心速遞》演員現身商場出席母親節活動，她接受《香港01》訪問時透露，現時媽媽身處內地無法一同度過母親節，但自己早已提前訂好花束送給對方。



古佩玲坦言已提前訂好花束送給媽媽。（葉志明 攝）

劉丹、單立文、滕麗名及呂慧儀等接近40位TVB處境劇《愛 回家之開心速遞》的演員今日（14日）在商場舉行母親節活動。（葉志明 攝）

Kelly表示媽媽非常寵愛自己，不但會煲湯、煲燕窩和整糕點，更會將水果切成一小塊、砌到很美地給她食。她笑言並不會要求另一半像媽媽一樣細心切生果給自己食，但最重要夠錫自己：「我希望以後我嘅另一半可以sweet啲！」

左起：林凱恩、古佩玲及葉蒨文。（葉志明 攝）

早前Kelly在IG上載一張下巴尖尖的照片引起網民關注，獲讚變得愈來愈漂亮，她笑言很有可能是因為轉了髮型，再加上轉了化妝師，妝容變得不一樣的緣故：「粉底、碎粉又特別唔一樣嘅，畫啲眼形會發覺眼線粗啲同幼啲分別好大，佢嗰日係幫我畫粗咗少少！」

kelly今次上載的照片與平時的樣子有一點點分別，相中的她下巴變得尖尖。（ig@kellyyygu_）

她又坦承自己確實有P圖執相：「我唔信有邊個女仔post相會唔執囉，哈哈！我呢度（雙頰）有少少baby fat，最著緊呢個位。」被問到會否抗拒微整形，Kelly表示一點也不會抗拒：「我好想微整嘅，但係呢，《愛·回家》日日都要拍廠，打完針會要恢復期，但《愛·回家》係唔會允許我恢復！」她表示都有想過再箍多一次牙，但由於要剝牙同樣要有恢復期，所以沒有辦法，唯有自己勤力一點用瘦面機。

Kelly笑言不抗拒微調！（葉志明 攝）

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