AK江𤒹生同陳蕾拉闊唱日文歌　得原唱高瀬統也留意並點名望合作

撰文：胡凱欣
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MIRROR成員江𤒹生 （AK）、陳卓賢 （lan）及陳蕾前日（14日）於亞洲國際博覽館舉行《拉闊音樂會江𤒹生× 陳蕾× 陳卓賢》，音樂會叫好叫座，不少人大讚昨日音樂會鋪排得十分好，亦有意猶未盡的感覺。AK及陳蕾在音樂會的第一部分時一同唱出日文歌《どうして》，而他們唱歌時發音標準令在座的粉絲都十分驚喜。

陳蕾同AK合唱日文歌《どうして》。（梁碧玲 攝）

歌曲《どうして》的原唱是日本歌手高瀬統也，是他於2022年推出的歌，昨日AK及陳蕾唱出這歌後，片段隨即被放到網上。高瀬統也在網上看到這些片段後便轉發了並說：「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」

高瀬統也在網上看到這些片段後便轉發。(ig@takasetoya_hk)

而AK得到原唱高瀬統也的回覆後亦立即回覆：「ストーリーをシェアして，いただいてありがとうご，ざいます。高瀬さんの音楽も歌声も素敵で大好きです。いつか会えてコラボレー，ションできたらいいなと，思います。」（意思大約是：謝謝你分享你的故事。我喜歡高瀨先生的音樂和歌聲。我希望有一天我們能見面並合作。）高瀬統也亦回覆AK希望很快可以合作，相信很多日本的AK粉絲十分滿足及高興，也可以開拓他們在日本的市場。

AK得到高瀬統也的回覆。(ig@_kisang_)
高瀬統也亦希望可以快點與AK合作。(ig@takasetoya_hk)
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