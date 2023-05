AK江𤒹生同陳蕾拉闊唱日文歌　得原唱高瀬統也留意並點名望合作

MIRROR成員江𤒹生 (AK)、陳卓賢 (lan)及陳蕾前日(14日)於亞洲國際博覽館舉行《拉闊音樂會江𤒹生× 陳蕾× 陳卓賢》,音樂會叫好叫座,不少人大讚昨日音樂會鋪排得十分好,亦有意猶未盡的感覺。AK及陳蕾在音樂會的第一部分時一同唱出日文歌《どうして》,而他們唱歌時發音標準令在座的粉絲都十分驚喜。

陳蕾同AK合唱日文歌《どうして》。(梁碧玲 攝)

歌曲《どうして》的原唱是日本歌手高瀬統也,是他於2022年推出的歌,昨日AK及陳蕾唱出這歌後,片段隨即被放到網上。高瀬統也在網上看到這些片段後便轉發了並說:「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」

高瀬統也在網上看到這些片段後便轉發。(ig@takasetoya_hk)

而AK得到原唱高瀬統也的回覆後亦立即回覆:「ストーリーをシェアして,いただいてありがとうご,ざいます。高瀬さんの音楽も歌声も素敵で大好きです。いつか会えてコラボレー,ションできたらいいなと,思います。」(意思大約是:謝謝你分享你的故事。我喜歡高瀨先生的音樂和歌聲。我希望有一天我們能見面並合作。)高瀬統也亦回覆AK希望很快可以合作,相信很多日本的AK粉絲十分滿足及高興,也可以開拓他們在日本的市場。

AK得到高瀬統也的回覆。(ig@_kisang_)