袁詠儀被SCMP形容為港版柯德莉夏萍　惹網民留言轟炸強烈不滿

影后袁詠儀 (靚靚) 日前被英文日報SCMP她在娛樂圈的演藝路，讚揚她在影視界的成就。文中指袁詠儀的突破性角色是在電影《新不了情》中飾演一名癌症患者。她被一位評論家指天生不同於其他香港女演員。內容又指袁詠儀以也因難以合作而出名，並引發了與成龍長達 22 年的不和，但對於導演陳可辛來說，她的演技壓倒了一切。而該文章更形容她是香港影壇的柯德莉夏萍 (Audrey Hepburn) ，可是此比喻卻掀起了網民熱烈的討論。

袁詠儀在《新不了情》中的角色。(MV截圖)

袁詠儀在影壇成績出眾，18歲參選港姐贏得冠軍入行的她，很快便進軍大銀幕拍攝電影，在她22歲那年，即1993年憑住演出電影《亞飛與亞基》獲得金像獎最佳新演員。她於1994年憑住主演《新不了情》和1995年《金枝玉葉》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角，是首位連續三年奪得金像獎的女演員，絕對是有靚樣又有演技。不過，網民卻並不認同她是香港影壇柯德莉夏萍的比喻。

永恆的女神，柯德莉夏萍。（劇照）

網民湧到該日報的FB專頁留言轟炸，當中不乏外國人，且認真地提出論點反對。有網民表示：「暫且不談身體上的比較，柯德莉夏萍作為荷李活大明星的職業生涯取得了驚人的成功，她出演了一些具有里程碑意義的電影，這些電影被認為是該類型的經典之作，至今仍被學者們觀看、欽佩甚至研究。她在演戲之前的生活，作為二戰期間荷蘭抵抗納粹的籌款人，有據可查。在她的晚年，她從事人道主義工作，是聯合國兒童基金會的親善大使。基於此，我恭敬地建議袁小姐還有一段路要走才能進行任何比較。」

有網民就附和表示：「袁小姐不做慈善，只關心衣櫥裡還需要收藏多少個愛馬仕包包。這種比較絕對是夏萍小姐的恥辱。」、「恕我直言，這是對柯德莉夏萍的不尊重」表達他們的不滿。就連連登網民亦有開post討論：「真是邊有得比」、「侮辱左人咗地永恆legend (傳奇)」 、「得啖笑。」

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