謝玲玲離婚28年突然點讚復婚留言　林建岳與細24歲女友感情穩定

現年66歲的謝玲玲在1995年與前夫林建岳離婚，雖然兩人已離婚28年，但她與林老太余寶珠依然保持密切關係，雙方更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，每逢大時大節，謝玲玲都會與幾個仔女一起同前奶奶慶祝。日前適逢母親節，謝玲玲同大仔林孝賢陪林老太一起入馬場睇跑馬，順道慶祝母親節，謝玲玲曬出三人的合照，可見他們笑容滿面，心情大靚！網民紛紛留言表示十分羡慕謝玲玲與前奶奶關係融洽，更有人留言：「復婚復婚復婚」，但想不到謝玲玲竟然點讚了該留言，隨即掀起網民熱議！



心情大靚！（IG@hlingling）

有人留言：「復婚復婚復婚」，但想不到謝玲玲竟然點讚了該留言，隨即掀起網民熱議！（網上截圖）

童星出身的謝玲玲，曾拍過不少經典影視劇，紅極一時，她在1980年與林建岳結婚後，自此息影，兩人育有五名子女，但林建岳始終緋聞不斷，更為了追求王祖賢而不惜向謝玲玲提出離婚，最後林建岳與謝玲玲於1995年正式簽字離婚，離婚後謝玲玲獲得4億贍養費，至今與林老太仍十分親密，猶如親母女一樣。

情同母女。（IG@hlingling）

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而林建岳與王祖賢亦未能修成正果，換了多任女友的他，近年與細24歲的林寶賢出雙入對，林建岳經常帶着女友出席活動，林寶賢亦成功融入上流社交圈，不時與黎姿、邱李茂琪等名媛聚會，她與林家人亦相處融洽。不過謝玲玲的地位仍十分穩固，去年她接受傳媒訪問時透露五名子女都支持她找個伴，她對另一半沒什麼要求，聊得來即可，而她與前夫林建岳離婚以來一直保持友好關係，今次突然點讚了復婚的留言，難怪會惹來網民議論紛紛！

林建岳經常帶着女友林寶賢（右一）出席活動。（視覺中國）