MC張天賦預告今年會開騷　年初壓力大到想一走了之：有少少病態

MC張天賦紅館演唱會。(IG圖片)

MC張天賦今年一月首次開紅館騷，三場全爆滿，當時他曾預告想有part 2。今日（16日）MC到商台宣傳新歌《花海》時，被問到幾時有part 2，佢就咁答：「未來係一定會有演唱會，但好多細節都未話到俾大家聽，我個人，唔代表任何立場，我有信心今年可能會有，有信心今年可能會有，係！但不代表公司立場。」被問到係咪繼續紅館，MC就話「都容納到多人」、「差唔多嘅場地」，答案都非常呼之欲出， 大家請做好撲飛準備。

出道兩年多，MC已經由新人王變為與四大天王睇齊嘅「最優秀流行男歌手大獎」得獎者。(資料圖片)

節目中，MC講到年初錄製新歌《花海》時，原來正經歷低潮：「演唱會過後唱唔返歌，點唱都冇感覺，好擔心，個人好down，原本以為去完旅行返嚟心情會平伏，但拎起咪唱歌時，咦，好似感覺返唔到嚟，好似當時嗰種壓力仲喺度。」MC指自己由演員會前夕至放假都一直被壓力籠罩:「最嚴重時係其中一場，好委屈地喺心同自己講『我唔想唱，我想走』，嚴重到我係覺得有少少病態。我不嬲都係喺台就型爆大家，但嗰時我係會用委屈去形容，完全唔知點解。當然完成演唱會之後係好解放、好開心。」MC一開始懷疑是聲帶問題影響了心情，但睇完醫生後，被告知「聲帶完成冇問題，仲靚過演唱會之前」，後來他在校園騷上分享了自己的遭遇。「講完之後我開始唱歌，咦！返番嚟，感覺係好神奇，係好失而復得。」