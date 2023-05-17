MIRROR演唱會補場換飛方法公布！附換票時間表/3大須知+退票安排
撰文：林得懿
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MIRROR演唱會去年7月因事故而腰暫，本月初MakerVille公布將於明年1月在亞洲國際博覽館Arena進行補場，當時不時鏡粉都十分擔心靚位會受到影響，而大家所擔心嘅問題，喺今日(16日）MakerVille所公布嘅兌換門票安排中發生了！
公布中，提到持「完整有效之門票」人士需於5月31日至6月30日期間進行登記，並於6、７月遞交實體門票，而11、12月則能提取補場門票。
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公告中，亦列明了「由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由系统編排及分配，持票人士可確保會分配到同一票價區。」另外，亦同時宣布「為方便持票人士彈性處理門票安排，補場門票免除實名登記。」相關條款即時引起鏡粉不滿，當中有不少係辛辛苦苦買到尾場嘅MIRO，擔心換飛之後，獲安排嘅場次不再是尾場。亦有網民留言指「同一票價嘅位可以爭好遠喎」、「我原本買左兩場，如果你換左同一日比我咁點算？」、「本身連位嘅票會點樣安排？」
MIRROR演唱會換票安排如何?可以換回本身的位置嗎?
未必，在換票須知中，有列明「由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由...完整安排詳情，有機會會...詳情請看。
MIRROR演唱會換票最快安排幾時開始?有時間表可以跟嗎?
布中，提到持「完整有效之門票」人士有一個月時間可以登記，需於由5月...詳情請看。