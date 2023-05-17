洪欣兒子首拍古裝扮相出眾　張鎬濂唱跳了得網友讚可秒殺香港頂流

早前洪欣與老公張丹峰離婚傳聞鬧沸沸揚揚，隨之又將焦點集中在其兒子張鎬濂身上，甚至外傳他改姓變洪鎬濂，被外界解讀為正式與男方撇清關係。沒想到事後她發聲明表示並沒有離婚，只是夫妻之間吵架而已，事件才告一段落。雖然是這樣，但他們一舉一動都備受關注，連張鎬濂亦不例外，近日他就被發現首拍古裝劇，與Angelababy （楊穎）合作《相思令》，古裝扮相帥氣溫文儒雅，獲得不少網友激讚。

最近一家人關注度非常高。（張鎬濂微博圖片）

已經出道 4年的張鎬濂早已有拍劇的經驗，不過對於拍攝古裝劇的他就第一次，眼見他在微博上貼的劇照，身穿古裝的他帥氣十足，溫文儒雅， 雖然他年齡只有22歲，但扮相頗為成熟，還與主角Angelababy 合影，似乎大家在劇組生活過得非常開心。

古裝扮相帥氣十足。（張鎬濂微博圖片）

張鎬濂除了古裝扮相出眾之外，現代裝打扮的他同樣顏值高企，經常梳着韓風中分頭示人，配合精緻五官，再加上其擁有187CM高身材，讓不少網友激讚外型無得彈。甚至有網友留言直指他的外型可以成為香港時下頂流，雖然沒有公開名字，但明顯可知是在說MIRROR，留言表示：「秒殺現在那幾個頂流」﹑「他要去香港参加選秀，香港頂流就是他了」等。

現代裝同樣帥氣。（張鎬濂微博圖片）

事實上，他除了顏值高企之外，唱跳亦非常了得，2019年參加內地選秀節目《以團之名》表演優異，最終在100位選手中脫穎而出，組成男團新風暴出道。不過該團在成團後發展並不如意，只維持活動半年就停止所有團體活動，現時他是單獨勇闖娛樂圈，是內地知名娛樂公司「樂華娛樂」簽約藝人，是王一博﹑吳宣儀等人的師弟。

有網友揚言張鎬濂可以成為香港頂流。（資料圖片）