愛回家陳浚霆山頂豪宅設宴　TVB高層珍姐、何麗全現身超有面子

每年無綫(TVB)台慶,經常聽到得獎藝人說「多謝珍姐、多謝樂小姐」,但要成為高層愛將絕對不是一件易事。「風少」陳浚霆(Andrew)憑《愛.回家之開心速遞》成功入屋,戲裏戲外都是富二代,爸爸陳仕偉是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長,繼母則是人稱「顧老闆」的顧紀筠,一家居住的山頂豪宅,絕對是贏在起跑線。

「風少」與熊心如曾有曖昧,但傳蘇韻姿得罪高層未知幾時有得返劇組。(IG@chandrew117)

「風少」陳浚霆(Andrew)憑《愛.回家之開心速遞》成功入屋。(IG@chandrew117)

日前肥媽在IG分享一張與陳浚霆一家飯局照,同場還有TVB兩大高層,助理總經理(戲劇製作)曾勵珍(珍姐),和星夢娛樂集團總裁何麗全與太太。德高望重的胡楓坐正中間位,顧紀筠和老公站在後排左邊,陳浚霆則抱住愛犬站在最右邊,身旁就是珍姐。母親節當日,顧紀筠在IG上載與陳浚霆拿着蛋糕的慶祝相,背景的白色牆身,與大合照的牆身一模一樣,估計陳家在家中設宴款待一班長輩,肥媽留言:「有一個與好友,非常豐富同埋開心啲晚餐。」

陳浚庭疑在山頂豪宅設宴,肥媽、胡楓外,TVB兩大高層珍姐同何麗全都有出席。(IG@mama_maria_cordero)

母親節當日,顧紀筠同陳浚霆一齊慶祝,背景牆身同飯局大合照一樣。(IG@kooloban)

現年34歲的陳浚霆於2014年參與無綫電視(TVB)節目《超級巨聲4》落選,其後加入了藝員訓練班,再簽約成為藝人。「風少」在《開心速遞》初期,以靈魂的方式寄住在熊家,但2017年陳浚霆因為與TVB在合約上存有分歧而選擇離開TVB往外闖,直至2020年重返TVB再入《愛回家》劇組,「風少」「死而復生」出現在大家面前,角色不再是「靈魂」,除了接龍「尋寶圖」外,連在龍家及熊家都有不少的戲份,更一度與熊心如(蘇韻姿飾)曖昧,戲份相當多。

去年5月,陳浚霆在社交平台的限時上載了一段短片,更Hagtag「散水餅」,並留言「Thanks for all the love」,令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組,原來是一個美麗的誤會,陳浚霆只是合約由邵氏轉到TVB,正式做TVB親生仔。

陳浚霆爸爸陳仕偉是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長。(IG@kooloban)