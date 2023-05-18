《愛‧回家》Keyboard離巢後舉家北上　疫情下賣魚蛋首月已有得賺

曾在《愛‧回家之開心速遞》飾演IT三子之一嘅「Keyboard」李興華，自2020年離巢之後，決心北上發展。3年後，李興華的名字再次出現大眾面前，不過原因係佢聯同張景淳以及羅天宇一齊做老闆，喺深圳開檔賣魚旦、雞蛋仔等港式小食。李興華接受《香港01》訪問時，提到當初開第一間小食店是，純粹想令爸爸有點「細藝」。

李興華三年前帶埋父母北上，疫情下開設了「港飲港食」。首次做生意，唔使蝕之餘，今年仲開設分店。（受訪者提供）

李興華說:「當初因為知接下來嘅工作計劃都係內地為主，因為我係獨生子，加上疫情，所以就問兩老會唔會想同我一齊返內地。係幾大膽，一來疫情之下開餐廳，但又好彩生意都唔錯。」李興華表示因有有親戚住喺深圳光明區，在對方提議下才選擇在該區「落腳」。「我開嘅係社區店，優勢係做街坊生意，而且租金比旺區平，好適合創業。我係計過晒條數先去做，預計埋要守業，大概6位數左右，都唔算一鋪清袋。」

店鋪本身不設任何桌椅，李興華後來應客人要求才加增。（受訪者提供）

第一次做生意，單係相關牌照、裝修設計已經花去了不少時間，由決定開鋪到正式做生意，前後半年時間。「生意一直都幾好，冇話要補貼，亦好多回頭客，呢個係好緊要，所以要維持食物嘅質素，如果我得一間鋪係冇問題，但因為我已經有分店，所以我準備成立中央廚房，無論係材資、食譜、人手都易啲管理。」

雞蛋仔係店鋪嘅「王牌菜」，由李興華爸爸親自炮製，提到當初嘅「細藝」變成生意，他笑笑表示：「佢會不經意咁話辛苦，但都同時睇到佢咀角上揚。」（受訪者提供）

李興華表示雖然主導整件事，但爸爸功不可沒，至於兩位股東（張景淳、羅天宇）的出現，是在年初開關之後，張景淳最先提出。「第二間實體店會暫定係龍華，我哋都睇過好多地方，因為目標係做連鎖，而營地店只係其中一部分。今年想喺深圳有十間鋪，都有信心，因為好多朋友直接走嚟話鋪話想加盟，而我呢刻未接受係因為我真係要有一個好完善嘅體系，簡單講我都想大家有錢賺。」由社區店、營地店到第二分店，李興華表示今次預計投資近7位數，但由於已有三年的生意經驗，加上今次有兩位兄弟一齊拍住上，所以十分有信心。

李興華同羅天宇、張景淳認識多年，如今變為生意合夥人，而羅天宇因負責分店設計，最近亦要頻頻北上。