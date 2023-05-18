葉璇認有拍拖男友身份曝光隨時生B　曾歷情傷終走出陰霾覓得真愛

現年43歲的葉璇近年主力在內地發展，闊別香港熒幕演出的她最近就激罕返港拍攝新劇，首度與ViuTV合作，參演劇集《法與情》。昨日她出席了該劇的拜神儀式，她在劇中飾演未拍過拖的隱形富婆，將會與賈曉晨（JJ）爭仔，與關智斌有感情戲份。葉璇笑言為更加入戲，她和關智斌在戲裡戲外都會互相以「BB」稱呼對方。

葉璇出席《法與情》開鏡拜神，她已很多年冇拍港劇。（陳順禎攝）

提到早前曾傳出她懷孕的傳聞，葉璇即否認自己未婚有孕，但就坦承現在有拖拍。她說：「佢係圈外人。(小默先生？) 唔係。」她表示與男友目前並沒計劃結婚，但生小朋友則隨緣。她又透露男友不是香港人，會以寶貝互相稱呼對方，不會叫BB，笑言：「BB只係林峯叫嘅。

等拜神時，葉璇同她的「BB」Kenny傾唔停，更笑得好開心。（陳順禎攝）

葉璇於2019年與內地男友「小默先生」結束4年情，她曾在內地綜藝節目《奮鬥吧主播》中親揭分手原因是撐不過異地戀的相思之苦而分手，又自爆與小默先生仍有聯繫，兩人分手後保持好友關係，更直言想與小默先生復合。直至2021年8月她在微博露口風，更向內地傳媒直認蜜運中。

她當時於微博出post寫道：「什麼樣的兩個人才適合攜手到老呢？就是——那個一開始你就愛上了的人，然後就完全心無旁騖了。這兩人都不願意再看別人一眼，就是想終身廝守了，這樣的人適合生死與共。」未幾更畫公仔畫出腸，指自己「收到了最真摯浪漫的千字長情書」，更甜絲絲表示「紀念一下煲電話粥到這個鐘點，突破每天五個小時。談戀愛就是一起講廢話。」其後她受訪時就表示因男友是圈外人所以不想太高調。

葉璇前年已透露有拍拖。(微博截圖)

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