38歲傅嘉莉為變靚打牙釘箍牙　面腫腫拍節目兼食荷爾蒙藥

傅嘉莉（Kelly）出道至今都是圈中樣靚身材好的美女代表，她多年來對於變靚一直非常堅持，務求在鏡頭前展現自己最完美的一面。早前她出席TVB節目《濠玩夏水禮》錄影時透露，為了變靚而決定於38歲之齡箍牙，又自爆自己經常為了拍節目或拍劇而服用荷爾蒙藥，更因此令身體有副作用。



傅嘉莉對於變靚一直非常堅持。（IG：@kelly.fuu）

Kelly坦言，當日之所以面腫是因為正在箍牙：「啱啱去到要打牙釘嘅步驟，打完個樣都腫晒！」她解釋自己突然決定要箍牙，是因為聽到不少網民的批評：「之前有好多網民覺得我（塊面）有少少嘟嘟地，所以我想個線條可以再好啲，拍戲側顏嘅時候就更加靚，女仔都係要求高嘅！」她又喊住口表示，自從箍牙後覺得非常痛，更因此難以食到東西，因此體重輕了不少：「我瘦咗好多，所以性感唔到！」

傅嘉莉透露因為正在箍牙，所以當日面腫腫。（葉志明 攝）

（葉志明 攝）

Kelly覺得自己「嘟嘟地」，所以決定箍牙。（IG：@kelly.fuu）

另外，Kelly還透露在拍節目或拍劇時需要下水的時候，會提前準備服用荷爾蒙藥物，避免月經「撞到正」的日子：「睇下有冇落水戲，都有試過嘅，大家見到血流成河就唔好啦！」然而，她卻表示會因此有副作用：「就係會爆瘡，荷爾蒙會影響到囉......」至於有沒有試過失守，Kelly笑言自己準備得好足，所以未試過。

Kelly還透露在拍節目或拍劇時需要下水的時候，會提前準備服用荷爾蒙藥物。（葉志明 攝）