鄭則仕曾奪保齡球公開賽冠軍　親自落場教張智霖呂良偉騷超班球技

現年71歲的鄭則仕（Kent哥）近年大幅減產，患有糖尿病的他需長期食藥治療，不過他從不言休，最近更重返TVB拍攝新劇《神耆小子》，體重曾高達290磅的Kent哥明顯消瘦不少，但精神不俗。雖然Kent哥身形相當有分量，但原來他是保齡球界的隱世高手，日前呂良偉上載了一段同Kent哥及張智霖（Chilam）打保齡球的短片，並寫道：「今天邀請了神秘嘉賓來現場指導，輕鬆愉快的心情大概就是百發百中的秘密～」



鄭則仕（Kent哥）重返TVB拍攝新劇《神耆小子》。（視覺中國）

片中所見，三人齊聚保齡球場，打扮樸素的Kent哥先是耐心講解，之後再親身示範，見他動作純熟，技術超班，碌完仍表現淡定，對着鏡頭露出笑容，甚有大將之風！示範完後，Kent哥再一對一指導Chilam，Chilam更成功一球全中，相當犀利！而呂良偉亦不輸蝕，打出一球後只剩一個未中，絕對是名師出高徒！

+ 20

Kent哥不但演技出色，球技更是超卓。（視覺中國）

其實Kent哥不但演技出色，球技更是超卓，他未入行前曾奪得保齡球公開賽冠軍，技術與職業球員有得揮，圈中波友有劉德華、苗僑偉等。Kent哥曾在2006年「東華慈善保齡球大賽」中帶領明星隊奪得冠軍，更以600分成為個人最高分得主。Kent哥平日亦喜歡打保齡球當健身，一星期打足5日，再配合健康飲食，成功減去30磅，效果顯著！