MIRROR補場換飛條款惹不滿　Edan：我哋都唔想有呢個情況發生

Edan、Jer、AL與姜濤今午出席記者會，大批FANS到場支持。(梁碧玲攝）

MIRROR成員柳應廷、盧瀚霆、姜濤、呂爵安、江熚生、陳卓賢將於今年7 月開始陸續舉行個人演唱會。Jer、AL、Edan同姜濤今午（18日）現身記者會，公布演唱會日期及票價等詳情，而每位成員嘅首場將預留七成門票供官方歌迷會MIRO優先訂購。

姜濤出道時曾舉行Mini Concert，但當時未有太多自己歌，加上今次場地亦有所不同，所以十分期待。（梁碧玲攝)

四子接受訪問時，打頭陣在7月7-8開騷嘅Jer透露rundown 已定好，接下來將開會討論舞台設計等細節。Edan表示有得開騷當然開心，但亦會擔心自己能否完成兩個多小時的個人表演。「同埋歌又唔係好夠，所以都努力地希望個唱前出多啲歌，希望5隻。」Anson Lo表示第一次得知消息時感到驚訝。「今次係好好嘅機會將一直以嚟好想做嘅項目擺晒落去。頭先話有好多LooLoos因為我心目中有好多唔同嘅Lo想佢出現喺演唱會，每一part都有好大分別。」

Jer解釋「絕對領域」時出晒汗。(梁碧玲攝）

講到演唱會嘅服飾，Edan先係話Jer會大露背，而且Jer預告Edan會展出「絕對領域」，而Anson Lo就話會走清爽路線。「想勁過平時，但又唔知有無咁嘅資格，因為身材呢啲嘢真係唔夠柳應廷勁，尋日fitting 先見到佢full body，佢上半身好健壯好ready，大隻過我。」至於演唱會嘉賓，問姜濤會否請偶像羅志祥，佢就話：「希望請到想請嘅人，我唔想而家講啲咩，到時失望就唔好。」姜濤自大馬返港後身體不適，他笑言終於感受到Anson Lo早前腸胃炎的苦況。

另外，提到MIRROR明年一月補場換飛條款公告後，引起鏡粉不滿。Jer表示:「我有了解少少，因為場地本身有唔同，所以喺手續上有好多限制，公司喺限制下做咗一個最好嘅安排俾大家。」而Edan表示亦有了解過，亦知道有問題存在。「好似話個system都唔同，所以可能程序上導致有呢個情況發生，希望大家體諒，的確我哋都唔想有呢個情況發生。」