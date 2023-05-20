55歲吳婉芳與仔女新抱同遊東京　零走樣與兩子同框似足同齡人

現年55歲的吳婉芳在1986年參選港姐奪得亞軍後入行，但自從與富豪老公胡家驊結婚後就淡出幕前，專心相夫教子，兩人育有兩子一女。近日吳婉芳與三個仔女及新抱同遊東京，二仔胡智同（Lynus）分享了一系列旅行靚相，相中所見，Lynus同哥哥胡智略（Caspar）搭着媽咪膊頭，三人在SHIBUYA SKY展望台留影，站在兩子中間的吳婉芳身穿格仔恤衫襯半身裙，盡顯優雅氣質，三人同框完全不似母子，網民紛紛留言大讚吳婉芳保養得宜！



吳婉芳育有三名子女，大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。（IG@lynuswoo）

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Caspar、Lynus同細妹胡智晴（Helene）亦難得同框，三名子女都遺傳了媽媽的優良基因，外形出眾，更品學兼優。Caspar畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。前年11月Caspar與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）成婚，這對姊弟戀一向低調，但郎才女貌的組合，依然成為城中熱話！今次Caroline亦有同行，她更與Lynus開心合照，可見兩人相處融洽。

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而Lynus與哥哥一樣畢業於華仁書院和哈羅公學，之後再到牛津大學升學。熱愛健身的Lynus曾在英國的健美先生比賽中奪冠，現時更成為專業健身教練，將興趣發展成事業，經常大曬爆肌照，去年7月更與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場！