思家大戰｜姚子羚戲精上身「嬌俏兩式」拉客　氹掂思捷爆晶哥大鑊

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日（21日）播出一集，由「媽媽生Michelle」姚子羚率領的「一舞傾城」隊，成員包括「Monica」蔡潔、「KK」陳星妤、「魚旦媽」莊鍶敏及「巴巴拉」莊思明；另一隊則是由家庭觀眾「健美美魔女」賴維茵Ivy率領的「My gym girl」隊，成員包括Lotto、Eden、晞喬及「HK Gym Girl」楊彥婷。

是集一開始，主持人李思捷即「記者」上身，向《一舞》中飾演「媽媽生」的子羚攞料：「你哋事前點做角色Research，有冇去跳茶舞嘅地方做Part Time？」全程表現精靈的子羚即醒目反擊：「茶舞好多地方式微喇喎。」思捷聞言竟「爆大鑊」謂：「（呢啲地方）晶哥就去得多喇！」之後，子羚按思捷要求戲精上身，化身劇中「媽媽生」表演「拉客嬌俏兩式」—掩嘴笑及搭膊頭：「李老闆，今日第一次嚟到呀，真係啱喇，我哋《思家大戰》嚟咗好靚嘅女女呀」；劇中飾演子羚敵對「媽媽生」的莊鍶敏亦不遑多讓，拉著打扮性感的妺妹思明向子羚示威：「我呢邊好好，係咪特別少布先？嗰啲包到咁冇服務架！」思明則搞笑接招：「我慣咗畀人彈鐘嘅。」相比之下，「Monica」蔡潔及「KK」陳星妤明顯較怕醜，與其餘三人相映成趣。

姚子羚都好玩得吓。

這邊廂「一舞」隊盡情「靠把口」搞氣氛，那邊廂的「Gym Girl」隊則靠「實力」搞氣氛，五名隊員按思捷要求，向觀眾展示最強一面；其間楊彥婷輕鬆做出的一字馬技驚四座，成功搶焦。而自爆已年屆51歲、有「凍齡靚媽」美譽的「美魔女」隊長Ivy，不但樣子keep得年青，就連身形亦是弗到漏油，出場時成功引發尖叫。

正式遊戲環節亦是高潮迭起，來勢洶洶的「一舞」隊，第一條問題已成功清板，令「My gym girl」苦陷危機；其間莊鍶敏為了爭勝，不但表情多多，答到興起時更高呼：「男人！」，遭思捷點名稱讚：「我就係知你性格，講咪講咯！」不過「Gym Girl」隊亦並非弱卡，很快便板回劣勢、反過來令「一舞」隊身陷險境，兩隊惡鬥至最後一刻才分出勝負。四條問題中，以「講一樣你會用雙手攬住嘅嘢」最引發爭議，最後一個答案更是令兩邊費煞思量，最終答案揭曉後更令全場「嘩」聲四起。到底咩答案咁震撼？密切留意新一集《思家大戰》。

「一舞傾城」隊，左起：姚子羚、蔡潔、陳星妤、莊鍶敏、莊思明