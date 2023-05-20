愛回家｜譚道德陳榮峻節目爆料　大陸做10日等於無綫一年人工

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中，陳榮峻演出滿口仁義道德的譚道德校長，在劇中經常帶給觀眾歡樂，但原來在喜感十足之外，他本人十分敢言，近日抖音播出的節目《娛武會友》，他跟96年版的《笑傲江湖》的一班老友劉江、馮素波、魯振順等藝人接受訪問，陳榮峻大爆在TVB的艱辛歲月，「我在內地工作10日，等於公司一年的薪酬」，他的言論隨即惹來網上熱議。

陳榮峻演出《愛．回家之開心速遞》的譚道德，不停製造笑料。（劇照）

67歲的陳榮峻，在無綫的劇集中均會見到他的蹤影，近作有《隱形戰隊》、《法言人》，最為人津津樂道，自然是《愛．回家之開心速遞》的譚道德，每逢有他的戲分，必定笑料無數，引起話題。其實陳榮峻早於1984年的《楚留香之蝙蝠傳奇》，已演出男二胡鐵花，歷年作品無數，可說是無綫金牌綠葉，而他跟太太吳香倫，更經常是夫妻檔演出，形象健康入屋。

陳榮峻在內地節目爆料，大陸做10日等於無綫一年人工。（抖音）

陳榮峻講到TVB薪酬，相當氣憤。（抖音）

近日陳榮峻在內地節目《娛武會友》，大談在TVB的演藝生涯，主持人問到他經常演出奸角，是因為要偷空出外做其他工作，他表示「我要去開計程車、小巴、貨車，不駕車的時候，會去當冷氣技工、水電工幫補。」談到演員的艱辛日子，他氣憤表示「我在內地工作10日，等於公司一年的薪酬。」陳榮峻大爆公司人工低的秘密，令網民譁然，大鬧無綫刻薄，而在他旁邊的劉江卻是見怪不怪，還笑說「改天來我家幫我修理。」陳榮峻道盡香港綠葉演員的辛酸，令人不勝唏噓。

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